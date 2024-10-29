Правительство установило тарифы на страхование урожая: какие изменения ждут аграриев

Кабинет Министров Украины принял постановление, определяющее предельные тарифы на страхование будущего урожая сахарной свеклы с государственной поддержкой. Это решение направлено на усиление финансовой безопасности аграриев, занимающихся выращиванием этой важной сельскохозяйственной культуры. Постановление разработано Министерством аграрной политики и продовольствия Украины с целью установления прозрачных и доступных условий страхования.

Урожай сахарной свеклы. Фото из открытых источников

Постановление Кабмина и его значение

Согласно постановлению № 1228, принятому на последнем заседании Правительства, были определены предельные размеры, структура и порядок применения страховых тарифов для страхования урожая сахарной свеклы с государственной поддержкой. Это решение основывается на ч. 2 ст. 10 Закона Украины "Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой" и является важным шагом в реализации программы государственной поддержки сельхозпроизводителей.

Что определяет постановление

Предельный размер тарифов

Предельные размеры тарифов по страхованию будущего урожая сахарной свеклы устанавливаются на уровне, что зависит от средней урожайности и уровня покрытия рисков в каждом регионе, а также учитывают средние показатели урожайности за период 2019-2023 годов.

Условия и структура тарифов

Постановление подробно определяет структуру и порядок применения тарифов, что позволит сделать страхование более доступным и прозрачным для производителей сахарной свеклы, особенно учитывая риски, с которыми сталкивается эта отрасль.

Механизм государственной поддержки

Предусмотренный государственный бюджет по программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" позволит аграриям получить поддержку покрытия расходов на страхование, что будет способствовать повышению их финансовой стабильности в случае непредвиденных погодных условий или других рисков.

Справка

Приказом Минагрополитики № 1426 от 6 мая 2024 утвержден стандартизированный страховой продукт для страхования будущего урожая сахарной свеклы, обеспечивающий аграриям необходимую защиту от рисков при выращивании этой культуры.

Напомним, Украина дала старт программе поддержки масштабных инвестиционных проектов. В ходе бизнес-форума "Сделано в Украине" был подписан первый инвестиционный договор между Кабинетом Министров Украины и компаниями ООО "Астарта-Киев" и ООО "Астарта Агро Протеин".