Продажа земли в Украине и анализ зарубежного рынка: сколько стоит гектар в Европе

Украина владеет более 60 млн га земель (6% от всей территории Европы), 42 из которых — это сельскохозяйственная земля (8% всех мировых запасов). Однако несмотря на это, мы остаемся одной из последних стран, где нет рынка земель аграрного назначения. Мораторий значительно занижает стоимость земли, агропроизводители арендуют ее по цене ниже реальной стоимости, часто спекулируя и недоплачивая ее владельцам.

Коллаж - Д. Романюк/Comments.ua

Еще в марте 2020 259 голосами "за" Верховная Рада Украины IX созыва приняла законопроект, который запускает рынок земли сельскохозяйственного назначения. Согласно закону, с 1 июля 2021 позволяется свободная покупка украинских черноземов.

Учитывая международный опыт, рынок должен быть с минимальными ограничениями. Лучше использовать мягкие способы регулирования: налогообложение и ограничения на концентрацию. Следовательно, с июля этого года, если вы имеете пай или земельный участок, то можете продолжать предоставлять в аренду, продать или взять кредит в банке и создать свое производство на этой земле. Об этом "Комментариям" рассказала юрист по земельным вопросам, специалист "Земельного фонда Украины" Анна Гладун.

Украинцев пугали, что все скупят иностранцы

"Стоит понимать за все время действия моратория многие средства массовой информации пугали украинцев, что в случае отмены моратория все скупят иностранцы. Но чтобы этого не произошло должны быть определенные ограничения. Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что иностранцы и иностранные компании получат возможность покупать украинскую землю только по результатам всеукраинского референдума, и никак иначе. Но если откровенно говорить на эту тему, мировой опыт показывает, что ограничение покупки земли не работают. Всегда найдется возможность их обойти, это и будет способствовать процветанию теневого рынка. Статистика показывает, что даже без каких-либо ограничений объемы операций купли-продажи не превышают ежегодно 10-15% земель. Честно говоря, уже сейчас иностранцы де-факто присутствуют в украинском сельском хозяйстве", — говорит специалист.

Цена земли в Украине и Европе

Как утверждает Анна Гладун, после внедрения рынка земли цена за гектар в Украине составит от 1 000 до 3 000 долларов, в зависимости от региона. Специалист уверена, что такая цена является слишком низкой по сравнению с другими европейскими странами, где стоимость колеблется от 4 000 долларов:

"Швейцария — 70 000 за гектар, Германия — 32 000 за гектар — в каждой федеральной земле действует свой закон, регламентирующий право собственности на землю, а сделки купли-продажи регламентируются местными исполнительными органами. Так же в отдельных провинциях ограничения по цене и минимального размера надела. Частичное ограничение на покупку аграрной земли касается также горных районов — там к рынку допущены только зарегистрированные фермеры.

Польша — 10 000 за гектар — цены на землю государство не регулирует. Максимальная площадь участка в собственности физлица — 500 гектаров. Налог на продажу земли колеблется в диапазоне 2 — 5% и взимается с покупателя. Налог на землевладение отсутствует. Частичные ограничения на участие иностранного капитала в покупке аграрных земель существовали, но 1 мая 2016 они были полностью отменены в отношении граждан ЕС. Результатом чего средняя стоимость земли составляет 10 300 долларов за гектар.

Например, в Болгарии земля стоит 4 650 долларов за гектар, а приобрести землю для полеводства могут граждане Болгарии, юридические или физические лица, находящиеся на территории страны более пяти лет, компания из страны, с которой Болгария заключила международное соглашение, а также из стран ЕС".

"Принятие такого закона в Украине безусловно является первым шагом, и ожидаемо испытает еще более значительных изменений. Надеюсь, что принятый закон поможет запустить дальнейшие быстрые реформы", — заключает эксперт.

Ранее "Комментарии" рассказывали, где в Украине самая дорогая земля.









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