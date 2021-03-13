Рынок земли в Украине: пять важных законопроектов, которые необходимо принять

Рынок земли в Украине должен заработать уже 1 июля нынешнего года. Генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен рассказал порталу "Комментарии", что до этого времени отечественным властям необходимо принять несколько важных законопороектов.



Рынок земли. Фото из открытых источников

По его мнению, для открытия рынка сельскохозяйственных земель критически важным является принятие пяти законопроектов, касающихся следующих аспектов земельных отношений:

- дерегулирование и децентрализация — законопроект №2194;

— урегулирование электронных земельных торгов — законопроект №2195;

— о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, в частности с целью выкупа земли с/х производителями — законопроект №3205-2;

— завершение процесса распаивания путем приватизация земель государственных предприятий — законопроект №3012;

— консолидация и устранения чересполосицы с/х земель — законопроект еще в разработке.

Ранее "Комментарии" писали, что для полноценной имплементации земельной реформы Верховная Рада должна принять еще более 50 подзаконных актов, однако времени на разработку и утверждение документов практически не осталось.

Напомним, по мнению главы "Всеукраинского Объединения Владельцев Земли" Романа Головина, в нашей стране нет определения как такового рынка земли — его параметров, условий существования, механизмов реализации, ограничений или преференций. По мнению эксперта, в Украине нет нужды в так называемом рынке земли и всех связанных с этим манипуляциях. Нашей стране необходимы рыночные механизмы в земельных отношениях, а не рынок земли. Поэтому нужно выходить сразу на те условия земельных отношений, которые не только не будут порождать негативных последствий, но и станут в основе развития аграрной отрасли.

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