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Главная Новости Бизнес Агро Сколько можно заработать на продаже черемши - сезонная бизнес-идея
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Сколько можно заработать на продаже черемши - сезонная бизнес-идея

Спрос и интерес к черемше ежегодно увеличивается, что может приносить большую прибыль

29 апреля 2021, 15:25
Автор:

Кириєнко Анна

Сезонный бизнес может принести немалую прибыль при правильном планировании и организации. Одной из популярных идей, которую можно взять на заметку — выращивание и продажа черемши.

Сколько можно заработать на продаже черемши - сезонная бизнес-идея

Бизнес-идея в Украине: сезонная продажа черемши. Фото: life.nv.ua

Это растение считается "суперфудом". Черемша славится полезными свойствами, антибактериальными и антисептическими действиями, а также витаминным составом. Кроме того, черемша — одно из самых популярных весенних растений, которое хотят попробовать почти не все украинцы.

Кроме того, черемшу обожают поклонники здорового питания по всему миру.

Популярность черемши стремительно растет. Растение стало достаточно прибыльной сельскохозяйственной культурой, доход от которой может составлять до 500 тыс. долларов. Розничная цена черемши в Украине достигает 23,7 доллара за кг.

Стоит отметить, что черемша — неприхотливое растение, поэтому за ней нетрудно ухаживать и выращивать.

Однако существуют и минусы бизнес-идеи — сезон черемши достаточно короткий.

Но для расширения возможностей, это растение можно консервировать и сушить. Черемша имеет нежный чесночный запах, поэтому идеально подойдет для заправки салатов, супов, мясных блюд.

Напомним, что с 2022 года малообеспеченные семьи смогут открыть свое дело с помощью государства. Правительство утвердило Порядок оказания помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи, ее размер и условия возврата. Подробнее читайте здесь.

Также сайт "Комментарии" сообщал, как развивается игорный бизнес в Украине. Оплачиваются первые лицензии различных видов игрового бизнеса, среди которых и оффлайн-казино, и залы игровых автоматов. Что ожидает эту сферу в будущем, читайте в нашем материале.


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Источник: https://east-fruit.com/novosti/cheremsha-superpribylnyy-superfud-poleznye-svoystva-tekhnologii-vyrashchivaniya-i-marketinga/?fbclid=IwAR1tYiNcuWs8YYvEHScyxk78gPN-wqB534GJ9sqm7TVcZa8VHtALymnUOe0
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