Сколько можно заработать на продаже черемши - сезонная бизнес-идея

Сезонный бизнес может принести немалую прибыль при правильном планировании и организации. Одной из популярных идей, которую можно взять на заметку — выращивание и продажа черемши.

Бизнес-идея в Украине: сезонная продажа черемши. Фото: life.nv.ua

Это растение считается "суперфудом". Черемша славится полезными свойствами, антибактериальными и антисептическими действиями, а также витаминным составом. Кроме того, черемша — одно из самых популярных весенних растений, которое хотят попробовать почти не все украинцы.

Кроме того, черемшу обожают поклонники здорового питания по всему миру.

Популярность черемши стремительно растет. Растение стало достаточно прибыльной сельскохозяйственной культурой, доход от которой может составлять до 500 тыс. долларов. Розничная цена черемши в Украине достигает 23,7 доллара за кг.

Стоит отметить, что черемша — неприхотливое растение, поэтому за ней нетрудно ухаживать и выращивать.

Однако существуют и минусы бизнес-идеи — сезон черемши достаточно короткий.

Но для расширения возможностей, это растение можно консервировать и сушить. Черемша имеет нежный чесночный запах, поэтому идеально подойдет для заправки салатов, супов, мясных блюд.

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