Украина готовится к рекордной посевной кампании: на какой урожай рассчитывают

Украинская аграрная отрасль готовится к новому посевному сезону, и уже сейчас есть оптимистичные прогнозы по площадям, которые будут засеяны в 2025 году. Министр аграрной политики Виталий Коваль после посещения важных международных форумов в Берлине и Давосе поделился ключевыми результатами подготовки к посевной кампании. Согласно прогнозам, общая площадь посевов в 2025 году составит более 23 миллионов гектаров. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Посевная кампания. Фото из открытых источников

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль после участия в международных экономических форумах провел совещание, на котором были обсуждены основные аспекты подготовки к посевной кампании 2025 года. Он заверил, что страна обеспечена необходимыми ресурсами для следующей посевной – удобрениями и горючим. По его словам, площади для посева остаются на уровне в прошлом году, и значительных изменений не ожидается.

Кардинальных изменений по культурам в этом году нет. Несколько уменьшились посевные площади под сою и увеличились под кукурузу. Посевы подсолнечника и пшеницы будут оставаться на уровне в прошлом году", — отметил Министр.

Согласно предварительным прогнозам, общая площадь посевов в 2025 году должна составить более 23 млн. га. Большую часть этих площадей займут зерновые культуры – более 11 миллионов гектаров, что составляет почти половину общей площади.

Из них овраги на зерно должны составить 5825,5 тыс. га. В частности:

кукуруза – 4 145,5 тыс. га;

яровой ячмень – 790,2 тыс. га;

яровая пшеница – 222,7 тыс. га;

горох – 216,5 тыс. га;

овес – 161,6 тыс. га;

гречиха – 86,8 тыс. га;

просо – 85,5 тыс. га.

В общей сложности площадь под масличными культурами составит 38,7% от общего посевного фонда.

Также предусмотрено засеять более 5 млн. гектаров под озимые зерновые, что будет способствовать стабильности аграрного сектора в условиях непредсказуемых вызовов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинский аграрный сектор в 2024 году установил второй исторический рекорд по объемам экспорта. Общая сумма продаж сельхозпродукции за границу составила 24,5 миллиарда долларов, что составляет 59% всего экспорта страны.



