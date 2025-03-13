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Украина и Турция объединяют аграрный потенциал: что принесет новый меморандум

Украина и Турция сделали важный шаг к расширению экономического партнерства в сфере сельского хозяйства

13 марта 2025, 18:45
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Амбарцумян Анна

Министры обеих стран подписали меморандум, открывающий новые возможности для сотрудничества, технологического обмена и наращивания экспорта. Особое внимание было уделено вопросам открытия рынков, диджитализации контроля качества и взаимной поставки продукции. Какие перспективы открываются для украинских аграриев и что предлагает Турция – разбирались "Комментарии".

Украина и Турция объединяют аграрный потенциал: что принесет новый меморандум

Фото: dpss.gov.ua

Подписанный документ подразумевает научно-техническое и экономическое сотрудничество между странами. Как отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль, договоренность будет способствовать росту аграрного экспорта и привлечению инвестиций. Его турецкий коллега, министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмакли, отметил важность стабильных торговых отношений и обмена технологиями в сфере растениеводства и животноводства.

Глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук акцентировал на роли службы в открытии новых рынков. По его словам, сейчас ведется работа по расширению экспорта украинской продукции – от мяса крупного рогатого скота до кормов для домашних животных. Также обсудили перспективы импорта турецкой молочной продукции в Украину.

Отдельное внимание было уделено диджитализации фитосанитарного контроля. Украина уже присоединилась к международной системе ePhyto, обеспечивающей быструю проверку подлинности документов по QR-кодам. Это позволит ускорить и упростить экспорт украинской продукции, в том числе в Турцию.

Ожидается, что сотрудничество между странами будет способствовать укреплению позиций Украины на мировом аграрном рынке и расширению ассортимента импортной продукции для украинских потребителей.



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Источник: https://dpss.gov.ua/news/ukraina-ta-turechchyna-pidpysaly-memorandum-v-haluzi-silskoho-hospodarstva
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