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Украина стала членом Международного фонда сельского развития

Новое членство открывает перспективы для аграрного сектора и малых фермеров

сегодня, 14:19
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Амбарцумян Анна

Украина официально присоединилась к Международному фонду сельского развития (IFAD), став 179 страной-членом этой престижной организации. Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль сообщил, что решение открывает новые возможности для развития сельского хозяйства и сельских экономик в Украине. Членство в IFAD обещает поддержку малых фермеров и содействие инвестициям в инновационные технологии.

Украина стала членом Международного фонда сельского развития

Аграрии. Фото из открытых источников

Украина стала официальным членом Международного фонда сельского развития (IFAD), специализирующегося на трансформации сельского хозяйства и развитии продовольственных систем. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль отметил, что это важный стратегический шаг, над которым работало Министерство аграрной политики. После рабочей встречи с представителями IFAD в Риме Украине удалось получить членство в этой организации.

"Присоединение Украины к Международному фонду сельского развития – стратегический шаг, над которым работали Минагрополитики, и после последней рабочей встречи с представителями IFAD в Риме нам удалось стать 179 страной-членом. Членство в IFAD дает Украине новые возможности и перспективы, способствующие развитию агросектора в целом", – подчеркнул Виталий Коваль.

Присоединение к IFAD предоставит украинским производителям доступ к финансовым ресурсам, грантам, а также участию в тендерах на закупку товаров и услуг. Это позволит инвестировать в ключевые направления, такие как повышение производительности, увеличение доходов и адаптация к изменению климата.

Кроме того, как отметил Министр, новые возможности поддержки инфраструктуры сельских территорий и внедрение инновационных технологий будут критически важны для аграриев, особенно тех, кто работает на юге Украины.

"Интеграция Украины в Фонд не только способствует развитию агросектора, но и создает новые возможности для развития устойчивой, продуктивной и инновационной сельскохозяйственной отрасли Украины", — подчеркнул Министр.

Напомним, Украина дала старт программе поддержки масштабных инвестиционных проектов. В ходе бизнес-форума "Сделано в Украине" был подписан первый инвестиционный договор между Кабинетом Министров Украины и компаниями ООО "Астарта-Киев" и ООО "Астарта Агро Протеин".



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/vitalii-koval-ukraina-ofitsiino-pryiednalasia-do-mizhnarodnoho-fondu-silskoho-rozvytku
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