Украина стала членом Международного фонда сельского развития

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Амбарцумян Анна
Украина официально присоединилась к Международному фонду сельского развития (IFAD), став 179 страной-членом этой престижной организации. Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль сообщил, что решение открывает новые возможности для развития сельского хозяйства и сельских экономик в Украине. Членство в IFAD обещает поддержку малых фермеров и содействие инвестициям в инновационные технологии.
Аграрии. Фото из открытых источников
Украина стала официальным членом Международного фонда сельского развития (IFAD), специализирующегося на трансформации сельского хозяйства и развитии продовольственных систем. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль отметил, что это важный стратегический шаг, над которым работало Министерство аграрной политики. После рабочей встречи с представителями IFAD в Риме Украине удалось получить членство в этой организации.
Присоединение к IFAD предоставит украинским производителям доступ к финансовым ресурсам, грантам, а также участию в тендерах на закупку товаров и услуг. Это позволит инвестировать в ключевые направления, такие как повышение производительности, увеличение доходов и адаптация к изменению климата.
Кроме того, как отметил Министр, новые возможности поддержки инфраструктуры сельских территорий и внедрение инновационных технологий будут критически важны для аграриев, особенно тех, кто работает на юге Украины.
Напомним, Украина дала старт программе поддержки масштабных инвестиционных проектов. В ходе бизнес-форума "Сделано в Украине" был подписан первый инвестиционный договор между Кабинетом Министров Украины и компаниями ООО "Астарта-Киев" и ООО "Астарта Агро Протеин".
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