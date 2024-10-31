Украина ведет переговоры с Китаем: чем может помочь Пекин

Украина ведет переговоры с Китаем об открытии экспорта для семи видов агропродукции. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил первый заместитель главы Госпродпотребслужбы Олег Осиян после переговоров с представителями Генеральной таможенной администрации Китая и посольства Китая в Украине.

Украина и Китай. Фото: из открытых источников

"Наша цель – открыть еще семь новых рынков. Это долговременный процесс согласования, но шаг за шагом мы добиваемся успеха", — сообщил Осиян.

В частности, Украина продвигает вопрос об экспорте в Китай гороха, пшеничной муки, кормов для домашних животных, говядины, кукурузы, мяса птицы, водных продуктов дикого лова. Документы по открытию каждого из этих рынков находятся на разных этапах проработки и согласования.

"Пока протокол по гороху находится на стадии завершения внутригосударственного согласования в Украине, тексты направлены на рассмотрение в компетентный орган Китая. Это один из рынков, находящийся на финальном этапе открытия", – добавил заместитель главы Госпродпотребслужбы, главный государственный фитосанитарный инспектор Украины Вадим Чайковский.

На рассмотрении китайских служб находятся проекты протоколов по экспорту мяса птицы и рыбы. Госпродпотребслужба направила свои предложения по тексту протокола осенью.

Протокол по водным продуктам дикого лова уже прошел внутригосударственное согласование и находится на этапе финального утверждения китайской стороной. Также проходят этап внутригосударственного согласования тексты протоколов относительно говядины и кормов для домашних животных.

Последним рынком, открытым для украинских производителей в Китай, был рынок меда. Форма Сертификата здоровья на экспорт меда из Украины в Китай согласована в начале этого года.

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