Украинцы будут иметь дополнительные три года для оформления паев

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Амбарцумян Анна
Украина продлила срок оформления неистребованных земельных участков (паев) до 2028 года. Этот шаг имеет целью предоставить владельцам и наследникам больше времени для упорядочения прав на землю, особенно в условиях, когда из-за войны многие не могли вовремя завершить процедуры. Закон также предусматривает ряд изменений в земельном законодательстве, направленных на защиту прав землевладельцев.
Согласно Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите интересов собственников земельных долей (паев)", оформление неистребованных участков продлено до 1 января 2028 года. На сегодняшний день в стране насчитывается около 104,4 тысячи таких паев.
Это решение стало ответом на вызовы, связанные с вооруженной агрессией против Украины, которая сделала невозможным своевременное завершение оформления земли многими гражданами.
Если владелец пая или его наследник не оформит право собственности на указанный срок, участок будет считаться отказанным. В таком случае земля будет передаваться в коммунальную собственность территориального общества как бесхозное имущество.
В течение семи лет после оформления права коммунальной собственности на такие участки они запрещены передавать в частную собственность, за исключением возвращения прав владельцам паев или их наследникам.
Закон также включает следующие положения:
Продлен до 2026 года пилотный проект по внесению данных в Государственный земельный кадастр сертифицированными инженерами-землеустроителями.
Возобновлено обязательное повышение квалификации для инженеров-землеустроителей, геодезистов и оценщиков земель с 7 февраля 2025 года.
Земли под водными объектами общегосударственного значения закреплены как государственная собственность.
Уточнено использование средств, полученных от потерь сельскохозяйственного производства.
Закон официально вступил в силу 8 ноября 2024 года. Некоторые его положения вступят в силу позже, согласно Заключительным положениям.
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