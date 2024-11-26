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Украинцы будут иметь дополнительные три года для оформления паев

Новый закон обеспечивает дополнительное время для владельцев и наследников земельных паев, которые из-за войны не успели оформить свои права

сегодня, 17:09
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Амбарцумян Анна

Украина продлила срок оформления неистребованных земельных участков (паев) до 2028 года. Этот шаг имеет целью предоставить владельцам и наследникам больше времени для упорядочения прав на землю, особенно в условиях, когда из-за войны многие не могли вовремя завершить процедуры. Закон также предусматривает ряд изменений в земельном законодательстве, направленных на защиту прав землевладельцев.

Украинцы будут иметь дополнительные три года для оформления паев

Продлены сроки оформления: что это значит

Согласно Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите интересов собственников земельных долей (паев)", оформление неистребованных участков продлено до 1 января 2028 года. На сегодняшний день в стране насчитывается около 104,4 тысячи таких паев.

Это решение стало ответом на вызовы, связанные с вооруженной агрессией против Украины, которая сделала невозможным своевременное завершение оформления земли многими гражданами.

Если владелец пая или его наследник не оформит право собственности на указанный срок, участок будет считаться отказанным. В таком случае земля будет передаваться в коммунальную собственность территориального общества как бесхозное имущество.

В течение семи лет после оформления права коммунальной собственности на такие участки они запрещены передавать в частную собственность, за исключением возвращения прав владельцам паев или их наследникам.

Другие важные изменения в земельном законодательстве

Закон также включает следующие положения:

  • Продлен до 2026 года пилотный проект по внесению данных в Государственный земельный кадастр сертифицированными инженерами-землеустроителями.

  • Возобновлено обязательное повышение квалификации для инженеров-землеустроителей, геодезистов и оценщиков земель с 7 февраля 2025 года.

  • Земли под водными объектами общегосударственного значения закреплены как государственная собственность.

  • Уточнено использование средств, полученных от потерь сельскохозяйственного производства.

Закон уже вступил в силу

Закон официально вступил в силу 8 ноября 2024 года. Некоторые его положения вступят в силу позже, согласно Заключительным положениям.



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Источник: https://land.gov.ua/
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