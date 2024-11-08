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Украинские аграрии достигли рекордных показателей урожая

Урожай этого года собирают на почти 19 млн га сельхозугодий

сегодня, 16:04
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Амбарцумян Анна

Украинские аграрии достигли рекордных показателей, собрав более 68,9 млн. тонн зерновых и масличных культур на площади 18,9 млн. га. В частности, уже собрано почти 50 млн тонн зерновых и 19 млн тонн масличных культур, что свидетельствует о высоком уровне урожая.

Украинские аграрии достигли рекордных показателей урожая

Инфографика: minagro.gov.ua

Основные показатели собранного урожая

По данным Министерства аграрной политики, аграрии завершили сбор пшеницы, ячменя и гороха, намолотив соответственно 22,3 млн тонн, 5,6 млн тонн и 470,4 тыс. тонн. Кукурузу, собранную на 83% запланированных площадей, собрали уже в количестве 20,2 млн. тонн. Также почти завершено обмолот проса (93%) и гречихи (99%), где аграрии получили 160,3 тыс. тонн и 127,2 тыс. тонн соответственно.

Результаты масличных культур

В масличной отрасли урожай этого года тоже выглядит значительным: подсолнечник собран на 95% площадей, получено 9,7 млн тонн семян. Соя, собранная на 96%, дала 5,8 млн. тонн, а рапс — 3,5 млн. тонн.

Лидеры среди регионов

По объемам валового сбора зерновых в лидерах оказались аграрии Одесской области, которые собрали 4,4 млн. тонн, Полтавской — 4,1 млн. тонн и Черниговской — 4 млн. тонн. Самые высокие показатели урожайности демонстрируют Хмельнитчина с 74,9 ц/га, Черниговщина с 68,3 ц/га и Буковина с 66,5 ц/га.

Сбор сахарной свеклы

В настоящее время в 16 областях Украины продолжается сбор сахарной свеклы. С площади 223,2 тыс. га уже выкопано 87% урожая, собрано 10,7 млн. тонн сладких корней, что позволяет обеспечить сахарную промышленность на текущий сезон.

Напомним, в сентябре украинским аграриям было начислено 25% компенсации за приобретенную в августе сельхозтехнику и оборудование отечественного производства, что составляет 98,5 миллиона гривен.

Также "Комментарии" писали, что в Украине был заключен первый контракт на разминирование сельскохозяйственных земель в рамках государственной программы. Об этом сообщила Юлия Свириденко, Первый вице-премьер-министр и Министр экономики Украины, во время четвертого заседания Секторальной рабочей группы по противоминной деятельности. Центр гуманитарного разминирования подписал соглашение с победителем аукциона – оператором противоминной деятельности "Украинские сервисы разминирования". Этот оператор будет разминировать площадь в 86 гектаров в Шевченковском обществе Николаевской области.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/zhnyva-ukrainski-ahrarii-namolotyly-vzhe-689-mln-tonn-zernovykh-ta-oliinykh-kultur
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