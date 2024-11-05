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Украинские аграрии завершают сев озимых культур: сколько засеяно

Регионы Украины приблизились к финишу в посеве озимых культур, в общей сложности засеяно 5,98 миллиона гектаров. В процессе участвовали все области, а некоторые уже отчитываются о полном завершении работ.

сегодня, 15:06
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Амбарцумян Анна

Аграрный сектор Украины успешно завершает посев озимых культур. По состоянию на начало ноября уже засеяно около 6 миллионов гектаров, в том числе около 4,9 миллиона гектаров занимают озимые зерновые. Благодаря активной работе аграриев ряд областей достигли стопроцентного завершения полевых работ, что создает надежную базу для следующего урожая.

Украинские аграрии завершают сев озимых культур: сколько засеяно

Посев озимых культур. Фото из открытых источников

Основные достижения сева: данные по культурам

На полях страны завершают сев озимых культур, среди которых ключевую роль играют зерновые и рапс. По состоянию на данный момент:

  • Озимая пшеница занимает 4,3 млн. га, что составляет 96% от запланированного;

  • Озимый ячмень усеян на площади 543,6 тыс. га, что соответствует 85%;

  • Озимая рожь заняла 67,9 тыс. га, или 96%;

  • Озимый рапс засеян более чем на 1 млн га (96%).

Лидеры по объему сева

Аграрии из разных областей активно присоединились к севу, а Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская и Черниговская области уже завершили работы по озимым зерновым. Относительно озимого рапса, 12 областей завершили его сев, обеспечив будущие урожаи этой культуры.

Лидеры регионов в посеве зерновых культур

Среди областей-лидеров в севе озимых на зерно выделяются:

  • Николаевская область — 503,1 тыс. га, что составляет 100,5% от запланированного объема;

  • Запорожская область — 100,8 тыс. га, с выполнением плана на 99,9%;

  • Хмельницкая область — 238,8 тыс. га, или 99,5% от запланированных площадей.

Напомним, в сентябре украинским аграриям было начислено 25% компенсации за приобретенную в августе сельхозтехнику и оборудование отечественного производства, что составляет 98,5 миллиона гривен.

Также "Комментарии" писали, что в Украине был заключен первый контракт на разминирование сельскохозяйственных земель в рамках государственной программы. Об этом сообщила Юлия Свириденко, Первый вице-премьер-министр и Министр экономики Украины, во время четвертого заседания Секторальной рабочей группы по противоминной деятельности. Центр гуманитарного разминирования подписал соглашение с победителем аукциона – оператором противоминной деятельности "Украинские сервисы разминирования". Этот оператор будет разминировать площадь в 86 гектаров в Шевченковском обществе Николаевской области.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/ukrainski-ahrarii-zasiialy-maizhe-6-mln-ha-ozymykh-kultur
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