Украинские аграрии завершают жатву: почти 73 млн тонн урожая уже собрано

Украинские фермеры завершают уборку урожая 2024 года, достигнув почти полного обмолота прогнозируемых площадей. Собрано 72,9 млн. тонн зерновых и масличных культур с 19,5 млн. га. Лидерами по валовому сбору являются аграрии Одесской, Черниговской и Полтавской областей, а по урожайности впереди Хмельнитчина. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Сбор урожая. Фото из открытых источников

Масштабы сбора зерновых и масличных

По состоянию на сегодняшний день в Украине собрано 53,4 млн тонн зерновых и 19,5 млн тонн масличных культур. Полностью завершен обмолот пшеницы, ячменя и гороха.

Пшеница: 4,9 млн. га (100%), 22,4 млн. тонн.

Ячмень: 1,4 млн. га (100%), 5,6 млн. тонн.

Горох: 212,3 тыс. га (100%), 469 тыс. тонн.

Сбор кукурузы выполнен на 94% площадей с результатом в 23,6 млн. тонн, а гречки – на 99%, намолочено 131,7 тыс. тонн. тонн. Почти завершен сбор проса (97%), подсолнечника (97%) и сои (99%).

Завершается также сбор сахарной свеклы. Выкопано 97% площадей (251,2 тыс. га), из которых получено 12 млн. тонн корнеплодов.

Урожайность по регионам

Наивысшую урожайность демонстрируют аграрии Хмельницкой области – 77,5 ц/га. Черниговская область и Тернопольщина занимают второе и третье места с показателями 69,8 и 68,2 ц/га соответственно.

По объемам валового сбора зерновых впереди:

Одесская область – 4,6 млн тонн,

Черниговская область – 4,4 млн тонн,

Полтавская область – 4,2 млн тонн.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял постановление "О введении режима экспертного обеспечения". Она вступит в силу 1 декабря 2024 года и будет касаться отдельных сельскохозяйственных товаров, таких как мед, орехи, пшеница, рожь, ячмень и кукуруза. Этот шаг должен помочь более эффективно контролировать экспорт и минимизировать риски фиктивных операций.