В Объединенных Арабских Эмиратах пытаются создать искусственный аналог украинского чернозема

Из за нарушения установленных каналов импорта во время пандемии, ученые ОАЭ принялись искать пути решения проблемы нехватки стабильного источника продовольствия, которые они видят в изучении свойств чернозема. Об этом сообщает superagronom.com со ссылкой на Euronews.com.

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Пандемия COVID-19 обнаружила слабые места даже в стабильной экономике Объединенных Арабских Эмиратов. Поэтому власти обеспокоены тем, что государство почти полностью зависит от импорта продукции продовольствия из других аграрных стран. Из-за карантинных ограничений на импорт в страну появились дискуссии о том, как лучше стимулировать развитие сельского хозяйства в стране. В связи с этим, исследователи разрабатывают искусственный плодородный грунт на основе пустынного песка, но который по свойствам будет подобен к украинскому чернозему.

Ученые Университета Халифы в Абу-Даби получили первые результаты исследования: пробы, над которыми раньше работали, продемонстрировали сходство по структуре, пористостью и плодородием почв к образцам из Украины и Таиланда.

Создание собственной аграрной базы обеспечит стране дополнительные источники поступления продуктов питания и локализует сельскохозяйственное производство.

Исследователи отмечают, что есть ряд различных агрокультур, которые очень трудно или вообще невозможно выращивать в ОАЭ. Это, например, рис и пшеница. Им необходимо большое количество воды и влаги для получения хорошего урожая. Грунт позволит контролировать природные ресурсы и использовать их в соответствии с технологиями выращивания культур, а также лучше удерживать влагу по сравнению с теми почвами, которые есть в ОАЭ.

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