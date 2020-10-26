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Главная Новости Бизнес Агро В Объединенных Арабских Эмиратах пытаются создать искусственный аналог украинского чернозема
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В Объединенных Арабских Эмиратах пытаются создать искусственный аналог украинского чернозема

Ученые из Абу-Даби работают над преобразованием пустынного песка в плодородные почвы

сегодня, 15:42
Автор:

Диденко Светлана

Из за нарушения установленных каналов импорта во время пандемии, ученые ОАЭ принялись искать пути решения проблемы нехватки стабильного источника продовольствия, которые они видят в изучении свойств чернозема. Об этом сообщает superagronom.com со ссылкой на Euronews.com.

В Объединенных Арабских Эмиратах пытаются создать искусственный аналог украинского чернозема

Фото: UA.News

Пандемия COVID-19 обнаружила слабые места даже в стабильной экономике Объединенных Арабских Эмиратов. Поэтому власти обеспокоены тем, что государство почти полностью зависит от импорта продукции продовольствия из других аграрных стран. Из-за карантинных ограничений на импорт в страну появились дискуссии о том, как лучше стимулировать развитие сельского хозяйства в стране. В связи с этим, исследователи разрабатывают искусственный плодородный грунт на основе пустынного песка, но который по свойствам будет подобен к украинскому чернозему.

Ученые Университета Халифы в Абу-Даби получили первые результаты исследования: пробы, над которыми раньше работали, продемонстрировали сходство по структуре, пористостью и плодородием почв к образцам из Украины и Таиланда.

Создание собственной аграрной базы обеспечит стране дополнительные источники поступления продуктов питания и локализует сельскохозяйственное  производство.

Исследователи отмечают, что есть ряд различных агрокультур, которые очень трудно или вообще невозможно выращивать в ОАЭ. Это, например, рис и пшеница. Им необходимо большое количество воды и влаги для получения хорошего урожая. Грунт позволит контролировать природные ресурсы и использовать их в соответствии с технологиями выращивания культур, а также лучше удерживать влагу по сравнению с теми почвами, которые есть в ОАЭ.

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