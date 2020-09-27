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В Украине дорожает сахар

Производители объясняют высокую цену сахарной свеклы

27 сентября 2020, 16:22
Автор:

Екатерина Белоброва

За последние несколько дней сахарные предприятия Украины подняли цены более чем на 2000 гривен за тонну. Об этом сообщает издание  "Агроновости".

В Украине дорожает сахар

Так, изменение цены на сахар представители сахарных компаний объясняют невысоким качеством сахарной свеклы, поступающей на переработку, а также тем, что в настоящее время работает всего лишь 9 сахарных заводов.

По состоянию на 21 сентября оптово-отпускные цены на сахар составляли в Украине 13900 грн / тонна, EXW (с учетом НДС).

По состоянию на 16 сентября оптово-отпускные цены на сахар составляли в Украине 11500-11900 грн / т (в зависимости от качества и сроков оплаты).

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глобальное потепление приведет  к исчезновению ряда продуктов в мире.  Сначала исчезнет кофе и чай. Выращивание растений требует стабильной температуры, хороших осадков и тропического климата. Однако уже к 2050 году территория для выращивания чая и кофе сократиться в 2 раза. В частности за последние 50 лет в основном поставщику кофейных зерен — Танзании — урожайность сократилась в два раза.


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