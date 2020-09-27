В Украине дорожает сахар

За последние несколько дней сахарные предприятия Украины подняли цены более чем на 2000 гривен за тонну. Об этом сообщает издание "Агроновости".

Так, изменение цены на сахар представители сахарных компаний объясняют невысоким качеством сахарной свеклы, поступающей на переработку, а также тем, что в настоящее время работает всего лишь 9 сахарных заводов.

По состоянию на 21 сентября оптово-отпускные цены на сахар составляли в Украине 13900 грн / тонна, EXW (с учетом НДС).

По состоянию на 16 сентября оптово-отпускные цены на сахар составляли в Украине 11500-11900 грн / т (в зависимости от качества и сроков оплаты).

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глобальное потепление приведет к исчезновению ряда продуктов в мире. Сначала исчезнет кофе и чай. Выращивание растений требует стабильной температуры, хороших осадков и тропического климата. Однако уже к 2050 году территория для выращивания чая и кофе сократиться в 2 раза. В частности за последние 50 лет в основном поставщику кофейных зерен — Танзании — урожайность сократилась в два раза.

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