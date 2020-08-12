В Украине начали снижаться цены на арбузы

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Татьяна Веремеева
Цены на арбузы в Украине стали снижаться в начале текущей недели. Об этом
сообщает EastFruit.
В южных областях нашей страны производители предлагают оптовые партии
арбузов по цене от 2,50 грн/кг до 4,50 грн/кг). Стоимость зависит от сорта и
качества продукции. В то же время еще неделю назад цены были на уровне 2,70-5
грн/кг.
По данным платформы, цены на бахчевые стали стремительно снижаться из-за
того, что качество продукции ухудшается. Это происходит из-за сильной жары в
ряде регионов. На рынок стали поступать большие партии продукции, на что
мгновенно отреагировали цены.
В то же время эксперты рынка не торопятся с прогнозами касательно
дальнейшего стремительного снижения цен на арбузы. Несмотря на то, что сейчас
продается очень много арбузов, уже через неделю их может стать намного меньше.
Синоптики прогнозирую дожди в ближайшее время, а это может негативно отразится
на качестве арбузов, которые еще не дозрели. На рынка, в свою очередь, может значительно
снизиться предложение, а цены снова вырастут.
В прошлом году в это время предложение арбузов на рынке явно превышало
спрос, и цены на данные бахчевые постепенно снижались. В начале второй декады
августа 2019 года, оптовые партии арбузов в Украине реализовывались в диапазоне
1,20-1,50 грн/кг, а позже оптовые цены снизились до 1 грн/кг.
Напомним, украинские
арбузы подорожали в три раза, если сравнивать с прошлым годом.
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