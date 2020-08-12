В Украине начали снижаться цены на арбузы

Цены на арбузы в Украине стали снижаться в начале текущей недели. Об этом сообщает EastFruit.



В южных областях нашей страны производители предлагают оптовые партии арбузов по цене от 2,50 грн/кг до 4,50 грн/кг). Стоимость зависит от сорта и качества продукции. В то же время еще неделю назад цены были на уровне 2,70-5 грн/кг.

По данным платформы, цены на бахчевые стали стремительно снижаться из-за того, что качество продукции ухудшается. Это происходит из-за сильной жары в ряде регионов. На рынок стали поступать большие партии продукции, на что мгновенно отреагировали цены.

В то же время эксперты рынка не торопятся с прогнозами касательно дальнейшего стремительного снижения цен на арбузы. Несмотря на то, что сейчас продается очень много арбузов, уже через неделю их может стать намного меньше. Синоптики прогнозирую дожди в ближайшее время, а это может негативно отразится на качестве арбузов, которые еще не дозрели. На рынка, в свою очередь, может значительно снизиться предложение, а цены снова вырастут.

В прошлом году в это время предложение арбузов на рынке явно превышало спрос, и цены на данные бахчевые постепенно снижались. В начале второй декады августа 2019 года, оптовые партии арбузов в Украине реализовывались в диапазоне 1,20-1,50 грн/кг, а позже оптовые цены снизились до 1 грн/кг.

Напомним, украинские арбузы подорожали в три раза, если сравнивать с прошлым годом.

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