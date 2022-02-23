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В Украине подорожал популярный сладкий овощ: названа новая цена

За месяц в Украине значительно подорожал болгарский перец

сегодня, 20:30
Автор:

Денис Подставной
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В феврале в Украине повысились цены на некоторые овощи. В их числе и болгарский перец. Всего за месяц ценник на него увеличился более чем на восемь гривен. Об этом сообщается на сайте Минфин. 

В Украине подорожал популярный сладкий овощ: названа новая цена

В Украине подорожал болгарский перец. Фото из открытых источников

В январе 2022 года килограмм болгарского перца продавали в украинских супермаркетах по 116,07 гривен. К февралю цена на овощ выросла до 124,13 гривен за килограмм. 

Цены на болгарский перец в крупных супермаркетах Украины по состоянию на 23 февраля 2022: 

Novus — 149,00 грн/кг;

Auchan — 119,50 грн/кг;

Varus — 103,90 грн/кг. 

Стоит отметить, что значительный рост цен на болгарский перец в Украине начался с декабря 2021 года. Тогда за один месяц овощ подорожал практически на 16 гривен. С декабря по январь цены на перец взлетели на 32,74 грн — с 83,33 грн/кг до 116,07 грн/кг. 

За последние несколько лет самая высокая цена на болгарский перец в Украине была в мае 2020 года. Тогда килограмм овоща продавали в супермаркетах в среднем по 153,35 грн/кг. Затем в июне цены на овощ резко упали до 117,92 грн/кг. Разница в стоимости составила 35,43 грн. 

Самая низкая цена на болгарский перец за последние пять лет была в сентябре 2017 года. В тот месяц один килограмм овоща обходился покупателям в 46,21 грн. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" передавал, что было названо самое странное правило, которому обязаны следовать все женщины королевской семьи. 

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что специалисты из Соединенных Штатов заявили, что по ладоням можно определить проблемы с печенью у человека. Подробнее читайте в нашей статье. 



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Источник: https://minfin.com.ua/
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