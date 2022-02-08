В Украине подорожали популярные овощи: названы новые цены

За последний месяц в Украине значительно подорожали огурцы и молодой картофель. Об этом сообщается на сайте Минфин.

В Украине подорожали огурцы и молодой картофель

Так, в прошлом месяце средняя цена на молодой картофель в Украине составляла 13,65 гривен за один килограмм. К февралю ценник на овощ вырос более чем на 13 гривен. Теперь килограмм обойдется покупателям в 26,95 гривен.

На сайте Минфин также сообщили, во сколько обойдется овощ в крупных украинских супермаркетах:

Auchan — 13,90 грн за килограмм;

Novus — 39,99 гривен за килограмм.

Отметим, что за последние пять лет самый высокий ценник на молодой картофель был в апреле 2018 года. Тогда один килограмм в среднем стоил 55,65 гривен. Тогда за месяц цена резко выросла с 26,05 грн/кг более чем в два раза. Такой же резкий скачок цен случился ровно через год. Картофель подорожал с 33,24 грн/кг до 55,10 гривен. К слову, в апреле 2021 года цена на овощ составляла 19,19 гривен за килограмм.

Кроме того, в период с января по февраль 2022 года значительно выросли в цене длинноплодные огурцы. В начале года стоимость одного килограмма составляла 74,46 грн, а сейчас в среднем овощ обойдется в 104 гривны за 1кг. Отметим, что за последние пять лет это абсолютный рекорд. Самая высокая цена до этого была в феврале 2020 года. Тогда длинноплодные огурцы обходились в 81,19 грн/кг.

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