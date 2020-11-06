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Главная Новости Бизнес Агро В Украине рекордно подорожала малина
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В Украине рекордно подорожала малина

Цены на малины рекордно подскочили в течение одного дня

сегодня, 01:55
Автор:

Татьяна Веремеева

Цены на свежую позднюю малину в течение одного дня выросли на 100 грн. за килограмм. Так, стоимость ягоды на оптовом рынке "Шувар" в период со 2 по 3 ноября выросла со 145 грн за кг до 245 грн за кг. Об этом пишет "Куркуль".

В Украине рекордно подорожала малина

По данным издания в первые дни нынешнего месяца цена достигала максимальной отметки в 250 грн за килограмм малины.

В то же время еще 2 года назад, в 2018 году, малина была на рынке только до 18 сентября и ее максимальная цена достигала 35 грн за килограмм.

Напомним, "Комментарии" рассказывали, что малина – отличная начинка для пончиков. Рецепт воздушных и вкусных пончиков опубликовала в своем блоге популярный кондитер Лиза Глинская. Также мы писали, что эта вкусная ягода содержит в себе много ценных веществ, в том числе и антиоксидантов, которые предотвращают повреждение клеток, тем самым замедляя процессы старения. Помимо этого, антиоксидантные вещества защищают организм от развития опасных заболеваний. Также очень полезный чай из листьев малины, он помогает бороться с некоторыми заболеваниями.


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