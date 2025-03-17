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В Украине стремительно дорожают популярные овощи: что происходит с ценами

Цены на тепличный томат в Украине уже в среднем на 22% выше, чем год назад

17 марта 2025, 19:45
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Лиля Воробьева

В Украине на прошлой неделе цены на овощи выросли: огурцы подорожали на 10%, а помидоры – на 13% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает EastFruit.

В Украине стремительно дорожают популярные овощи: что происходит с ценами

Цены на огурцы и помидоры в Украине (фото из открытых источников)

По информации издания, украинские тепличные комбинаты предлагают огурцы по цене от 85 до 125 грн/кг. Рост стоимости связан с сокращением предложения на рынке из-за уменьшения выборок в местных теплицах, а также снижением импорта из Турции до минимального уровня.

Несмотря на это, тепличные огурцы стоят на 10% дешевле, чем в тот же период прошлого года. В то же время эксперты прогнозируют возможное удешевление этой продукции в ближайшее время из-за ожидаемого увеличения предложения местных производителей.

Что касается тепличных помидоров, то в конце прошлой недели их стоимость составляла 85-95 грн/кг. Основной причиной удорожания специалисты называют сокращение поставок импортных томатов, в том числе из Турции. Это объясняется сезонным фактором, уменьшившим объемы импорта.

Цены на тепличные помидоры уже на 22% превышают уровень аналогичного периода в прошлом году. Если импорт из Турции не возобновится в ближайшее время, возможен дальнейший рост стоимости этой продукции. В то же время, массовые поставки местных тепличных томатов ожидаются не ранее середины апреля.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в стране жалуются на завышенные цены на лекарства . В Украине с 1 марта возобновили контроль за ценами на лекарства в аптечных заведениях. Проверки проводят специалисты Госпродпотребслужбы.

"В целом по данным Госпродпотребслужбы зафиксирована тенденция к постепенному снижению цен на лекарства. И это относится и к ТОП-100 наиболее популярных лекарственных средств, цены на которые производители снизили на 30%", — отметил глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

В службе подчеркнули, что в случае выявления случаев продаж лекарственных средств по завышенным ценам каждый гражданин имеет право обратиться в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы.



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Источник: https://east-fruit.com/uk/novyny/v-ukrayini-dorozhchayut-ohirky/
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