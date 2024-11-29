Жатва-2024: Украина завершает сбор рекордного урожая зерновых и масличных культур

Показатели урожайности свидетельствуют об эффективной работе сельскохозяйственного сектора, невзирая на сложные условия войны. Высокие результаты достигнуты в Одесской, Черниговской и Полтавской областях, а Хмельнитчина лидирует по урожайности. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Жатва. Фото из открытых источников

Основные достижения уборочной кампании

Сегодня украинские фермеры собрали:

53,9 млн. тонн зерновых культур;

19,7 млн тонн масличных культур.

Среди зерновых основными культурами стали:

Пшеница: обработано 4,9 млн. га (100%), получено 22,4 млн. тонн;

Ячмень: обработано 1,4 млн. га (100%), получено 5,6 млн. тонн;

Кукуруза: обработано 3,8 млн. га (96%), получено 24,2 млн. тонн;

Горох: собрано 469 тыс. тонн с площади 212,3 тыс. га.

Среди масличных культур:

Подсолнечник: обработано 4,9 млн. га (97%), намолочено 10,2 млн. тонн семян;

Соя: собрано 6 млн. тонн с 2,6 млн. га (99 %);

Рапс: завершен сбор на 1,2 млн га (100%), получено 3,5 млн тонн семян.

Области-лидеры: результаты регионов

Одесская область удерживает первенство по валовому сбору зерновых — 4,6 млн тонн. Черниговщина и Полтавщина также демонстрируют высокие показатели — 4,5 млн. тонн и 4,2 млн. тонн соответственно. По урожайности отличились аграрии:

Хмельницкой области — 77,4 ц/га;

Черниговской области — 70 ц/га;

Тернопольской области — 68,7 ц/га.

Сахарная свекла: завершающий этап сбора

В Украине завершается выкапывание сахарной свеклы. Уже обработано 98% посевов, из которых накоплено 12,1 млн. тонн сладких корней.

Жатва-2024 стала очередным доказательством устойчивости украинского агросектора, который продолжает работать даже в сложных условиях.

Напомним, принятый государственный бюджет Украины на 2025 г. стал важным шагом в поддержке аграрной сферы. Президент Владимир Зеленский подписал Закон, в котором предусмотрено более 6 млрд. грн. для развития сельского хозяйства. Эти средства будут направлены на помощь фермерам, развитие животноводства, мелиорацию земель, гранты на садоводство, а также меры по разминированию сельскохозяйственных территорий. Какие инициативы получит финансирование, как это повлияет на аграрную отрасль и какие изменения в налогообложении ждут фермеров — читайте по ссылке .