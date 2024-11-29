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Жатва-2024: Украина завершает сбор рекордного урожая зерновых и масличных культур

Украинские аграрии приближаются к финалу жатвенной кампании, собрав уже 76,3 млн. тонн зерновых и масличных культур с площади 19,5 млн. га

сегодня, 15:12
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Амбарцумян Анна

Показатели урожайности свидетельствуют об эффективной работе сельскохозяйственного сектора, невзирая на сложные условия войны. Высокие результаты достигнуты в Одесской, Черниговской и Полтавской областях, а Хмельнитчина лидирует по урожайности. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Жатва-2024: Украина завершает сбор рекордного урожая зерновых и масличных культур

Жатва. Фото из открытых источников

Основные достижения уборочной кампании

Сегодня украинские фермеры собрали:

  • 53,9 млн. тонн зерновых культур;

  • 19,7 млн тонн масличных культур.

Среди зерновых основными культурами стали:

  • Пшеница: обработано 4,9 млн. га (100%), получено 22,4 млн. тонн;

  • Ячмень: обработано 1,4 млн. га (100%), получено 5,6 млн. тонн;

  • Кукуруза: обработано 3,8 млн. га (96%), получено 24,2 млн. тонн;

  • Горох: собрано 469 тыс. тонн с площади 212,3 тыс. га.

Среди масличных культур:

  • Подсолнечник: обработано 4,9 млн. га (97%), намолочено 10,2 млн. тонн семян;

  • Соя: собрано 6 млн. тонн с 2,6 млн. га (99 %);

  • Рапс: завершен сбор на 1,2 млн га (100%), получено 3,5 млн тонн семян.

Области-лидеры: результаты регионов

Одесская область удерживает первенство по валовому сбору зерновых — 4,6 млн тонн. Черниговщина и Полтавщина также демонстрируют высокие показатели — 4,5 млн. тонн и 4,2 млн. тонн соответственно. По урожайности отличились аграрии:

  • Хмельницкой области — 77,4 ц/га;

  • Черниговской области — 70 ц/га;

  • Тернопольской области — 68,7 ц/га.

Сахарная свекла: завершающий этап сбора

В Украине завершается выкапывание сахарной свеклы. Уже обработано 98% посевов, из которых накоплено 12,1 млн. тонн сладких корней.

Жатва-2024 стала очередным доказательством устойчивости украинского агросектора, который продолжает работать даже в сложных условиях.

Напомним, принятый государственный бюджет Украины на 2025 г. стал важным шагом в поддержке аграрной сферы. Президент Владимир Зеленский подписал Закон, в котором предусмотрено более 6 млрд. грн. для развития сельского хозяйства. Эти средства будут направлены на помощь фермерам, развитие животноводства, мелиорацию земель, гранты на садоводство, а также меры по разминированию сельскохозяйственных территорий. Какие инициативы получит финансирование, как это повлияет на аграрную отрасль и какие изменения в налогообложении ждут фермеров — читайте по ссылке .



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/zhnyva-dobihaiut-do-zavershennia-zibrano-763-mln-tonn-zernovykh-i-oliinykh
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