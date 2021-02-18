Два Интернет-казино получили первые лицензии на проведение азартных игр: сколько заплатили в Госбюджет

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Оленка Клочко
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала две лицензии на организацию и проведение азартных игр в Интернете, а Государственная казначейская служба подтвердила оплату ими сбора за выдачу сертификата. Об этом сообщает Telegram канал КРАИЛ.
Первые казино получили лицензии. Фото: источник
Оба лицензиата ООО "Спейсикс" и ООО "Геймдев" стали первыми онлайн-казино, которые ведут официальную деятельность по организации и проведению азартных игр в Украине. Стоимость такой лицензии составляет 23 млн 400 тыс гривен. Она выдается на 5 лет.
Согласно реестра организаторов азартных игр казино в сети Интернет, размещенном на официальном сайте КРАИЛ, эти два казино действительно являются единственными на сегодняшний день участниками рынка азартных игр в Украине. Одна из лицензий датируется 8-ым февраля этого года, вторая — 16-ым февраля.
По словам заместителя председателя КРАИЛ, выдача первой лицензии означает официальное открытие рынка азартных игр в Украине.
В течение февраля-марта действует закрепленный в законодательстве переходный период, в течение которого получить лицензии могут только украинские компании, после этого на рынок смогут зайти также иностранные организации.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, куда Верховная Рада планирует тратить доходы от рынка азартных игр. Основные статьи расходов это местные бюджеты, аэропорты, Минкульт и Институт рака.
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