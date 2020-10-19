Госбюджет-2021: когда Верховная Рада примет главный финансовый документ страны

Шансы, что парламент примет проект госбюджета-2021 в первом чтении до местных выборов, а рассматривать этот вопрос нардепы собиралась завтра, равны нулю. Сегодня об этом заявил спикер Верховной Рады (ВР) Дмитрий Разумков. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, почему это произошло и когда будет принят бюджет на следующий год, если этого не успеют сделать до 25 октября.



Госбюджет-2021: без шансов в октябре

Старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин отмечает, что календарный план предусматривает лишь одно пленарное заседание ВРУ в октябре – завтра, 20-го числа. Однако, для рассмотрения проекта бюджета в зале парламента, необходимо выполнить требования Регламента (части 4 и 5 статьи 156) по подготовке профильным комитетом до 15-го октября проекта Постановления ВРУ относительно выводов и предложений к проекту бюджета и таблицу предложений к нему субъектов права законодательной инициативы.

"Этого сделано не было. Таким образом, проект бюджета-2021 по состоянию на сегодня не готов к рассмотрению ни юридически, ни практически, – говорит Вячеслав Черкашин. – И потому, при сохранении текущей ситуации, любая попытка завтрашнего голосования бюджета-2021 в первом чтении была бы, как минимум, прямо нарушающей норму закона. Иными словами, шансы на принятия – ничтожные".

Впрочем, отмечает аналитик, в Украине практика отклонения от законодательно установленных сроков рассмотрения проекта бюджета не является чем-то выдающимся.

"Так делали много раз в новейшей истории. Но, с учетом ситуации с заболеваемостью народных избранников и сроками завершения местных выборов, уместно говорить о начале – середине ноября, – прогнозирует Вячеслав Черкашин время рассмотрения госбюджета-2021. – Главными изменениями станут размер дефицита (под давлением внешних кредиторов), что повлечет за собой пересмотр (в сторону уменьшения) расходов бюджета. Не забываем и предложений Счетной палаты по наличию резервов в доходе бюджетов, что, возможно, приведет к переоценке размеров доходов бюджета. Ну и традиционно, депутатский корпус подготовит массу предложений к проекту".

Госбюджет-2021 и планы парламента

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко считает, что даже без сегодняшнего анонса от Разумкова, не было шансов принять главный финансовый документ в первом чтении до местных выборов.

"Заседание Рады 20-го, как известно на данный момент, будет посвящено обращению президента Владимира Зеленского (с посланием о внутреннем и внешнем состоянии в Украине). Понятно, что будут принимать что-то касательно противодействию распространения COVID-19. Но не проект госбюджета. Могли бы попытаться провести внеочередную сессию. Но 21-22 у монобольшинства, как писал Александр Дубинский из "Слуги Народа", запланировано выездное мероприятие на Донбассе. Где они уж точно вряд ли будут голосовать за бюджет. Остается пятница, 23-е", – отмечает эксперт.

Но принять бюджет в пятницу можно разве что без обсуждения. А проект главного финансового документа страны явно нормативный акт не того калибра, который может пройти парламент без дебатов, уверен Юрий Гаврилечко. Он также полагает, что раньше ноября-декабря бюджет нового года мы точно не получим.

Рассмотрение госбюджета-2021 затянется

Эксперт Украинского института политики (УИП) Николай Спиридонов уверен, что бюджет и не хотели принимать до выборов в первом чтении.

"Ведь там много непопулярных норм, в том числе урезание субсидий почти на 3 млрд грн. На практике это означает, что многие субсидии не получат. Плюс, прописано усиление силовиков. Такой проект бюджета баллов под выборы точно бы не добавил", – поясняет эксперт УИП.

Он напоминает, что Разумков анонсировал начало рассмотрения проекта госбюджета в первом чтении 3 ноября.

"Но это только начало рассмотрения. Понятно, что оно затянется. Судя по всему, в этом году будет задержка с принятием бюджета-2021. Сейчас пеняют на ковид, мол, многие нардепы заболели. Но, скорее, это связано с выборами – не хотят дразнить избирателя, – поясняет Николай Спиридонов. – В первом чтении, думаю, документ все же примут в первой половине ноября. А в целом – скорее "под елочку", как у нас уже бывало".

Эксперт считает, что если изменения в бюджет и будут, то – не в лучшую сторону.

"Прогнозирую урезание финансирования науки, социальных моментов. Могут изменять то, что "постеснялись" перед выборами. А вот силовой аппарат (особенно полицейские структуры, даже без армии), будет сжирать все больше средств. В итоге все выглядит, словно мы строим нечто похожее на полицейское государство", – говорит эксперт УИП.

Ранее "Комментарии" писали, сколько денег из бюджета тратят на маски и антисептики для нардепов.

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