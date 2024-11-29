Госбюджет-2025: что предусмотрено для аграриев Украины

Принятый государственный бюджет Украины на 2025 год стал важным шагом в поддержке аграрной сферы. Президент Владимир Зеленский подписал Закон, в котором предусмотрено более 6 млрд. грн. для развития сельского хозяйства. Эти средства будут направлены на помощь фермерам, развитие животноводства, мелиорацию земель, гранты на садоводство, а также меры по разминированию сельскохозяйственных территорий. Какие инициативы получит финансирование, как это повлияет на аграрную отрасль и какие изменения в налогообложении ждут фермеров — читайте дальше.

Аграрии. Фото из открытых источников

Финансирование агросектора: ключевые направления

Госбюджет-2025 предусматривает широкий спектр поддержки аграрной сферы:

Развитие животноводства и агропереработки – 1 млрд грн.

Эти средства поступят из проекта "Земельный банк", финансируемого через аукционы аренды государственных сельскохозяйственных земель. Отбеливание земельного рынка явилось переломным моментом в обеспечении стабильности агросектора. Дотации для фермеров – 4,7 млрд грн.

Финансирование будет предоставляться для выплат дотаций за гектар возделываемых земель, а также на содержание коров, овец и коз. Мелиорация и кредиты — 285 млн грн. 200 млн. грн. выделено на восстановление и строительство мелиоративных систем.

80 млн. грн. направлено на льготные кредиты для фермерских хозяйств.

5 млн. грн. предусмотрено для компенсации ЕСВ семейным фермерским хозяйствам. Гранты на садоводство и теплицы – 1,37 млрд грн.

Финансирование направляется на стимулирование создания современных садов и тепличных хозяйств. Разминирование сельхозземель – 1 млрд грн.

Выделенные средства помогут сделать сельскохозяйственные угодья безопасными для дальнейшего возделывания.

Налоговые изменения для аграрного сектора

Бюджет также предусматривает новые налоговые правила для аграриев:

Минимальная сумма налоговых платежей с одного гектара земли.

На время военного положения установлено:

1400 грн/га для пашни.



700 грн/га для других типов земель.

Это обеспечит прозрачность в отношениях аграриев и сделает невозможным уклонение от уплаты налогов.

Увеличение минимальной цены на продукцию виноделия.

Нововведения направлены на поддержку легальных производителей вина, которым сложно конкурировать с реализующими фальсификат.

Налоговые изменения вступают в силу 1 декабря 2024 года. В предыдущий период "задним числом" ничего начисляться не будет.

"В целом госбюджет-2025 направлен на обеспечение комплексного подхода к поддержке приоритетных сфер, развитию критически важных отраслей и восстановлению экономики в условиях войны. А налоговые изменения – в поддержку сил обороны Украины", — отметил Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов. Он вступит в силу уже с 1 декабря этого года. Какие ключевые изменения ждут украинцев, и сколько денег они потеряют из своих заработных плат – по ссылке.