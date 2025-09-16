Госбюджет-2026: какие направления получили больше денег, а какие урезали

Кабинет министров принял проект государственного бюджета Украины на 2026 год и уже передал документ Верховной Раде. Правительство предлагает потратить 4,8 трлн гривен, что на 415 млрд гривен больше, чем в нынешнем году. Доходы прогнозируются на уровне 2,826 трлн гривен, то есть рост на 18,8% по сравнению с 2025 годом. В то же время, дефицит должен снизиться до 18,4% ВВП, а потребность во внешнем финансировании превысит 2 трлн гривен.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк обнародовал топ-10 направлений, где расходы больше всего выросли, и сферы, подвергшиеся сокращениям.

Наибольшие увеличения расходов в бюджете

Наибольшее увеличение финансирования в процентном плане получит Национальная академия медицинских наук. В бюджете заложено трехкратное увеличение расходов. Вдвое увеличат расходы на Минэнерго.

Наибольшие увеличения расходов распорядителей:

— Национальная академия медицинских наук Украины – 332%

— Министерство энергетики – 194,6%

— Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры – 120,2%

— Министерство по делам ветеранов – 51,5%

— Офис Военного омбудсмана – 48,9%

— Министерство финансов – 48,6%

— Министерство культуры и информационной политики – 41,9%

— Министерство образования и науки – 30,4%

— Государственное бюро расследований – 23,1%

— НКРЭКУ – 22,1%

Наибольшие сокращения

Что касается урезания финансирования, то больше всего будет связано с Фондом госимущества и АРМА, где финансирование уменьшат более чем на половину и треть соответственно.

Наибольшие сокращения бюджета распорядителей:

— Фонд государственного имущества Украины – 63,1%

— АРМА – −35%

— Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры – 21,9%

— Государственное космическое агентство – 11,7%

— Администрация Госспецсвязи – 10,2%

— Счетная палата – 1,6%

— Министерство обороны – 1,3%

— СНБО – 0,3%

— МВД – 0,1%

— Служба внешней разведки – 0,0%

Проект бюджета должен пройти рассмотрение в Верховной Раде, где депутаты смогут вносить свои правки перед окончательным принятием.

