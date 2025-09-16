logo

Госбюджет-2026: какие направления получили больше денег, а какие урезали
Госбюджет-2026: какие направления получили больше денег, а какие урезали

Кабмин одобрил проект бюджета на 2026 год. Каким распорядителям увеличили расходы в разы, а кому сократили.

16 сентября 2025, 09:15
Автор:
avatar

Slava Kot

Кабинет министров принял проект государственного бюджета Украины на 2026 год и уже передал документ Верховной Раде. Правительство предлагает потратить 4,8 трлн гривен, что на 415 млрд гривен больше, чем в нынешнем году. Доходы прогнозируются на уровне 2,826 трлн гривен, то есть рост на 18,8% по сравнению с 2025 годом. В то же время, дефицит должен снизиться до 18,4% ВВП, а потребность во внешнем финансировании превысит 2 трлн гривен.

Госбюджет-2026: какие направления получили больше денег, а какие урезали

Кабмин принял госбюджет-2026. Фото: depositphotos/ilixe48

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк обнародовал топ-10 направлений, где расходы больше всего выросли, и сферы, подвергшиеся сокращениям.

Наибольшие увеличения расходов в бюджете

Наибольшее увеличение финансирования в процентном плане получит Национальная академия медицинских наук. В бюджете заложено трехкратное увеличение расходов. Вдвое увеличат расходы на Минэнерго.

Наибольшие увеличения расходов распорядителей:

  • — Национальная академия медицинских наук Украины – 332%
  • — Министерство энергетики – 194,6%
  • — Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры – 120,2%
  • — Министерство по делам ветеранов – 51,5%
  • — Офис Военного омбудсмана – 48,9%
  • — Министерство финансов – 48,6%
  • — Министерство культуры и информационной политики – 41,9%
  • — Министерство образования и науки – 30,4%
  • — Государственное бюро расследований – 23,1%
  • — НКРЭКУ – 22,1%

Наибольшие сокращения

Что касается урезания финансирования, то больше всего будет связано с Фондом госимущества и АРМА, где финансирование уменьшат более чем на половину и треть соответственно.

Наибольшие сокращения бюджета распорядителей:

  • — Фонд государственного имущества Украины – 63,1%
  • — АРМА – −35%
  • — Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры – 21,9%
  • — Государственное космическое агентство – 11,7%
  • — Администрация Госспецсвязи – 10,2%
  • — Счетная палата – 1,6%
  • — Министерство обороны – 1,3%
  • — СНБО – 0,3%
  • — МВД – 0,1%
  • — Служба внешней разведки – 0,0%

Проект бюджета должен пройти рассмотрение в Верховной Раде, где депутаты смогут вносить свои правки перед окончательным принятием.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военные бьют тревогу из-за планирования госбюджета-2026.

Также "Комментарии" писали, какой будет минимальная пенсия в 2026 году согласно бюджету.



Источник: https://t.me/yzheleznyak/14246
