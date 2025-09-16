Госбюджет-2026: какие направления получили больше денег, а какие урезали

Рубрики
Кабинет министров принял проект государственного бюджета Украины на 2026 год и уже передал документ Верховной Раде. Правительство предлагает потратить 4,8 трлн гривен, что на 415 млрд гривен больше, чем в нынешнем году. Доходы прогнозируются на уровне 2,826 трлн гривен, то есть рост на 18,8% по сравнению с 2025 годом. В то же время, дефицит должен снизиться до 18,4% ВВП, а потребность во внешнем финансировании превысит 2 трлн гривен.
Кабмин принял госбюджет-2026.
Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк обнародовал топ-10 направлений, где расходы больше всего выросли, и сферы, подвергшиеся сокращениям.
Наибольшее увеличение финансирования в процентном плане получит Национальная академия медицинских наук. В бюджете заложено трехкратное увеличение расходов. Вдвое увеличат расходы на Минэнерго.
Наибольшие увеличения расходов распорядителей:
Что касается урезания финансирования, то больше всего будет связано с Фондом госимущества и АРМА, где финансирование уменьшат более чем на половину и треть соответственно.
Наибольшие сокращения бюджета распорядителей:
Проект бюджета должен пройти рассмотрение в Верховной Раде, где депутаты смогут вносить свои правки перед окончательным принятием.
