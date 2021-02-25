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Главная Новости Бизнес бюджет Государственный долг Украины за январь вырос на огромную сумму
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Государственный долг Украины за январь вырос на огромную сумму

В течение января 2021 сумма госдолга увеличилась на 6,34 миллиардов гривен

сегодня, 17:40
Автор:

Кириєнко Анна

Министерство финансов Украины сообщило на сколько вырос государственный долг Украины за январь. Информация была опубликована на официальном сайте Минфина.

Государственный долг Украины за январь вырос на огромную сумму

Государственный долг Украины вырос - сколько он составляет. Фото: 24 канал

Согласно указанной информации, на конец января государственный долг Украины составил 2 558,22 миллиарда гривен. Если перевести в международную валюту — 90,74 миллиарда долларов.

“По состоянию на 31 января внешний долг составил 1 506,52 млрд грн (58,89% от общей суммы долга) или 53,44 млрд долларов, внутренний долг – 1 051,70 млрд грн (41,11%) или 37,30 млрд долларов. Государственный долг Украины составлял 2 263,74 млрд грн (88,49% от общей суммы долга) или 80,29 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 294,48 млрд грн (11,51%) или 10,45 млрд долларов”, – резюмировали в ведомстве", — подытожили в министерстве.

Напомним, что ранее сообщалось, о размере средней зарплаты в Украине и в мире. Оказывается, средняя зарплата примерно в 2,8 раза выше минимальной. Если верить статистике, за год доходы выросли на 10,1 процента. Сумму средней зарплаты Украинские можно узнать в нашем материале.

Ранее сообщалось, что с начала 2021-го года в Украине наблюдается повышение цен на продовольственные продукты. Дороже стали яйца, мясо, молоко, подсолнечное масло. Замедлится ли рост цен и когда это произойдет, рассказал заместитель министра экономики Тарас Качка. Его ответ смотрите на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали, что в Украине резко уменьшается численность населения. Какие основные причины проблемы и как ее избежать, рассказывает эксперт. Его мнение можно прочитать в нашем материале.


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Источник: https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg
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