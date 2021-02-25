Государственный долг Украины за январь вырос на огромную сумму

Министерство финансов Украины сообщило на сколько вырос государственный долг Украины за январь. Информация была опубликована на официальном сайте Минфина.

Государственный долг Украины вырос - сколько он составляет. Фото: 24 канал

Согласно указанной информации, на конец января государственный долг Украины составил 2 558,22 миллиарда гривен. Если перевести в международную валюту — 90,74 миллиарда долларов.

“По состоянию на 31 января внешний долг составил 1 506,52 млрд грн (58,89% от общей суммы долга) или 53,44 млрд долларов, внутренний долг – 1 051,70 млрд грн (41,11%) или 37,30 млрд долларов. Государственный долг Украины составлял 2 263,74 млрд грн (88,49% от общей суммы долга) или 80,29 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 294,48 млрд грн (11,51%) или 10,45 млрд долларов”, – резюмировали в ведомстве", — подытожили в министерстве.

Напомним, что ранее сообщалось, о размере средней зарплаты в Украине и в мире. Оказывается, средняя зарплата примерно в 2,8 раза выше минимальной. Если верить статистике, за год доходы выросли на 10,1 процента. Сумму средней зарплаты Украинские можно узнать в нашем материале.

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