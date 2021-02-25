Государственный долг Украины за январь вырос на огромную сумму

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Кириєнко Анна
Министерство финансов Украины сообщило на сколько вырос государственный долг Украины за январь. Информация была опубликована на официальном сайте Минфина.
Государственный долг Украины вырос - сколько он составляет. Фото: 24 канал
Согласно указанной информации, на конец января государственный долг Украины составил 2 558,22 миллиарда гривен. Если перевести в международную валюту — 90,74 миллиарда долларов.
Напомним, что ранее сообщалось, о размере средней зарплаты в Украине и в мире. Оказывается, средняя зарплата примерно в 2,8 раза выше минимальной. Если верить статистике, за год доходы выросли на 10,1 процента. Сумму средней зарплаты Украинские можно узнать в нашем материале.
Ранее сообщалось, что с начала 2021-го года в Украине наблюдается повышение цен на продовольственные продукты. Дороже стали яйца, мясо, молоко, подсолнечное масло. Замедлится ли рост цен и когда это произойдет, рассказал заместитель министра экономики Тарас Качка. Его ответ смотрите на нашем сайте.
Также "Комментарии" сообщали, что в Украине резко уменьшается численность населения. Какие основные причины проблемы и как ее избежать, рассказывает эксперт. Его мнение можно прочитать в нашем материале.
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