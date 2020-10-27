Кабмин перенаправил на ремонт дорог 61,5 млн грн с программы онкозаболеваний

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Татьяна Лозовенко
Кабинет Министров перенаправил 61,5 млн грн из бюджета программы модернизации молекуляно-генетической диагностики онкозаболеваний "Укравтодору", чтобы "улучшить состояние дорог во Львовской области", пишет 5 канал, ссылаясь на решение правительства на сайте.
Фото: Високий замок
Кабмин перераспределил 104,752 млн грн по этой программе, 60% из которых пошли на дороги. 20 млн предоставили ЛНУ им. Ивана Франка для ремонта главного корпуса; 6 млн пойдут на реставрацию корпуса ансамбля монастыря на ул. Г. Сковороды в Киеве; 10 млн получил Минэнерго на внедрение нового проекту "Новоконстантиновская шахта".
Кроме того, Кабмин перераспределил общий бюджет "Укравтодора". 65,77 млн из 70 млн для постройки трассы Одесса-Мелитополь-Новоазовск перенаправлены на строительство в Сумской и Черниговский регионы. Остаток в 4,22 млн пошел на улучшение состояния дорог во Львове.
Ранее "Комментарии" сообщали о выделении 185 млн грн на помощь пострадавшим во время пожаров в Луганском регионе.
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