kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 27.10.2020

BTC/USD

13500.56

ETH/USD

403.99

LTC/USD

57.69

НБУ 27.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес бюджет Кабмин перенаправил на ремонт дорог 61,5 млн грн с программы онкозаболеваний
commentss НОВОСТИ Все новости

Кабмин перенаправил на ремонт дорог 61,5 млн грн с программы онкозаболеваний

Кабмин забрал у программы молекулярно-генетической диагностики онкозаболеваний 61,5 млн грн для улучшения дорог в Львовской области

сегодня, 17:30
Автор:

Татьяна Лозовенко

Кабинет Министров перенаправил 61,5 млн грн из бюджета программы модернизации молекуляно-генетической диагностики онкозаболеваний "Укравтодору", чтобы "улучшить состояние дорог во Львовской области", пишет 5 канал, ссылаясь на решение правительства на сайте.

Кабмин перенаправил на ремонт дорог 61,5 млн грн с программы онкозаболеваний

Фото: Високий замок

Кабмин перераспределил 104,752 млн грн по этой программе, 60% из которых пошли на дороги. 20 млн предоставили ЛНУ им. Ивана Франка для ремонта главного корпуса; 6 млн пойдут на реставрацию корпуса ансамбля монастыря на ул. Г. Сковороды в Киеве; 10 млн получил Минэнерго на внедрение нового проекту "Новоконстантиновская шахта".

Кроме того, Кабмин перераспределил общий бюджет "Укравтодора". 65,77 млн из 70 млн для постройки трассы Одесса-Мелитополь-Новоазовск перенаправлены на строительство в Сумской и Черниговский регионы. Остаток в 4,22 млн пошел на улучшение состояния дорог во Львове.

Ранее "Комментарии" сообщали о выделении 185 млн грн на помощь пострадавшим во время пожаров в Луганском регионе.





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ