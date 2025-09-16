logo

Какой будет минимальная пенсия в 2026 году: Кабмин представил цифры
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой будет минимальная пенсия в 2026 году: Кабмин представил цифры

В правительстве планируют поднять пенсию на 234 гривны

16 сентября 2025, 08:48
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Кабинет министров в проекте госбюджета на 2026 год предлагает повысить размер минимальной пенсии. Она подпрыгнет на 234 гривны. Об этом говорится в проекте бюджета на 2026 год (№14000).

Какой будет минимальная пенсия в 2026 году: Кабмин представил цифры

Деньги. Фото: из открытых источников

Прогноз правительства предусматривает рост потребительских цен в следующем году на 9,9%. Именно на эту величину предлагается увеличить прожиточный минимум, в том числе для лиц, утративших трудоспособность (минимальную пенсию).

Последний раз прожиточный минимум повышался с 1 января 2024 года и сейчас он держится на уровне 2920 гривен. Минимальная пенсия сейчас составляет 2361 гривну.

Документом предлагается установить с 1 января 2026 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 3209 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения: детей в возрасте до 6 лет — 2817 гривен; детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3512 гривен; трудоспособных лиц — 3328 гривен; лиц, утративших трудоспособность, — 2595 гривен; лиц, утративших трудоспособность, который применяется для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения по решениям суда, — 1600 гривен.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кабинет Министров Украины повторно зарегистрировал законопроекты, которыми предусматривается налогообложение доходов, полученных от продажи вещей на онлайн-платформах.

Народная депутат Украины Нина Южанина сообщила, что 9 сентября в парламенте зарегистрирован правительственный законопроект №14025 о внесении изменений в Налоговый кодекс и Закон "О банках и банковской деятельности" относительно внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, которым предлагается охватить налогами всех людей, зарабатывающих деньги на онлайн-платформах, без регистрации их как ФЛП.




