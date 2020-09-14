Минималка и вакцинация: Минфин направил Кабмину проект госбюджета-2021

Проект государственного бюджета Украины на следующий год направлен на рассмотрение Кабинета министров. Об этом информирует Министерство финансов Украины.

Среди ключевых приоритетов проекта госбюджета-2021 Минфин перечислил повышение минимальной зарплаты, качественное образование, доступную медицину, противодействие пандемии и COVID-вакцинацию. Кроме того, планируется обеспечить средствами такие направления, как забота о старости (речь идет о помощи пенсионерам старше 75 лет), надежная оборона и безопасность, большое строительство (а именно - дороги), удобная транспортная инфраструктура (имеется в виду приобретение новых пассажирских вагонов), а также развитие культуры, поддержка спорта высоких достижений, масштабная цифровизация экономики и финансово состоятельные регионы.

В министерстве отметили, что документ будет внесен на рассмотрение Верховной Рады вовремя.

Добавим, что Кабмин, согласно нормам Бюджетного кодекса, должен подать документ в парламент не позднее 15 сентября.

Напомним, глава правительства Денис Шмыгаль заявлял, что в бюджет-2021 заложено 159 млрд гривен на повышение зарплат.

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