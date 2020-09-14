Минималку в 2021 году будут повышать два раза – проект госбюджета

Минимальная заработная плата в Украине в следующем году вырастет на 30%, как предусматривает проект государственного бюджета на 2021 год. Об этом стало известно в ходе брифинга Министерства финансов Украины сегодня, 14 сентября.

Согласно документу, планируется двухэтапное повышение минимальной зарплаты с 1 января 2021 года - сумма составляет 6000 гривен, а затем с 1 июля минималка должна вырасти уже до 6500 гривен.

Отметим, что проект бюджета также предусматривает рост средневзвешенного должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки на 30%. Так, с 1 января он достигнет 2670 гривен, а с 1 июля - 2893 гривен.

Кроме того, в проекте заложено повышение средней зарплаты до 13632 гривен в следующем году. Ожидается, что реальная зарплата с учетом инфляции должна вырасти на 12,1%.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль взорвался Facebook-постом, в котором заявил, что экономика страны восстанавливается, а зарплаты растут. "Комментарии" вместе с экспертами обсудили, насколько реален озвученный рост зарплаты до 15 000 грн и поможет ли он украинцам стать богаче.

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