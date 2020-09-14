kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.09.2020

BTC/USD

10426.14

ETH/USD

367.82

LTC/USD

47.96

НБУ 14.09.2020

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес бюджет Минималку в 2021 году будут повышать два раза – проект госбюджета
commentss НОВОСТИ Все новости

Минималку в 2021 году будут повышать два раза – проект госбюджета

Госбюджет-2021 предусматривает рост минимальной и средней зарплат в Украине

сегодня, 14:08
Автор:

Таисия Ерохина

Минимальная заработная плата в Украине в следующем году вырастет на 30%, как предусматривает проект государственного бюджета на 2021 год. Об этом стало известно в ходе брифинга Министерства финансов Украины сегодня, 14 сентября.

Минималку в 2021 году будут повышать два раза – проект госбюджета

Согласно документу, планируется двухэтапное повышение минимальной зарплаты с 1 января 2021 года - сумма составляет 6000 гривен, а затем с 1 июля минималка должна вырасти уже до 6500 гривен.

Отметим, что проект бюджета также предусматривает рост средневзвешенного должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки на 30%. Так, с 1 января он достигнет 2670 гривен, а с 1 июля - 2893 гривен.

Кроме того, в проекте заложено повышение средней зарплаты до 13632 гривен в следующем году. Ожидается, что реальная зарплата с учетом инфляции должна вырасти на 12,1%.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль взорвался Facebook-постом, в котором заявил, что экономика страны восстанавливается, а зарплаты растут. "Комментарии" вместе с экспертами обсудили, насколько реален озвученный рост зарплаты до 15 000 грн и поможет ли он украинцам стать богаче.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!