Минимальная пенсия в Украине должна быть вдвое выше, — Игорь Палица

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Станислав Молчанов
Народные депутаты
требуют от правительства в два раза увеличить размер минимальной пенсии и
прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. Об этом заявил
лидер партии "ЗА МАЙБУТНЄ", народный депутат Игорь Палица.
Палица хочет поднять минимальную пенсию вдвое. Фото пресс-службы
По его словам, это
обеспечит рост средней пенсии до 5 тыс. 500 грн.
Как отметил
парламентарий, в Украине 77% или 8,6 млн пенсионеров получают пенсию ниже
базового прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, то есть менее 3 тыс.
511 грн.
"Индексация,
осуществляющаяся сегодня, не решает проблемы. Потому что людей просто
обманывают. В 2014-2018 годах повышение пенсий в Украине не осуществлялось
вообще, только с 2019-го начались небольшие доплаты. За это время инфляция
составила 278,5%, потребительские цены выросли в 2,8 раза, а тарифы на
коммунальные услуги — почти в десять раз.
При этом минимальную пенсию увеличили только в 1,9 раза — до 1 тыс. 769 грн. На сегодняшний день она почти вдвое ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц", — заявил Игорь Палица.
Он отметил, что для
этого нужно 350 млрд грн. Однако их можно найти, наведя порядок в таможенной и
фискальной сферах, а также начав реальную борьбу с коррупцией.
По словам Игоря
Палицы, Украина ежегодно из-за контрабанды на таможне теряет более 100 млрд
грн, из-за уклонения от уплаты налогов — более 200 млрд грн, из-за
государственной коррупции — более 55 млрд грн.
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