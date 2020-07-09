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Минкульт выделит Сенцову 25 млн грн на съемку нового фильма

Глава Минкульта Александр Ткаченко объяснил такой выбор победой кинопроекта Олега Сенцова еще в 2012 году

сегодня, 14:58
Автор:

Екатерина Белоброва
Минкульт выделит Сенцову 25 млн грн на съемку нового фильма

Министерство культуры выделит 25 млн грн на помощь в реализации кинопроекта режиссера Олега Сенцова, который он представил на конкурсе до своего заточения в России  в 2012 году. Как написал на своей странице  в Facebook глава Минкульта Александр Ткаченко, сценарий фильма носит название "Носорог".

Как отметил Ткаченко, после победы на презентации данного проекта, с Сенцовым дважды пытались подписать договор для инвестирования в съемки, но по объективным причинам сроки переносились. Потом по еще более независящей от Сенцова причины, он не мог заниматься режиссерской работой в течение пяти лет.

"Сегодня Совет единогласно проголосовал "за" по заключению контракта на финансирование фильма. Выделенные средства составят 50% от общей сметы ленты. Теперь Олег сможет снова вернуться на экраны", - указал министр.

При этом Ткаченко добавил, что данное решение является восстановлением исторической справедливости, а финансирование фильма Сенцова - это нормальный долг государства перед политическим заключенным страны-агрессора.

"Начало съемок запланировано на осень. Его ждет не только украинский зритель, но и весь мир. Верю в его успех на международном уровне!", - заключил министр. 


Напомним, ранее портал "Кооментарии" сообщал, что глава Минкульта Александр Ткаченко рассказал о том, как украинские СМИ умело манипулируют информацией.


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