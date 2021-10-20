Верховная Рада в первом чтении приняла Госбюджет на 2022 год. "За" проголосовали 264 нардепа.

Наличие коалиции в парламенте: о чем говорят результаты голосования за Госбюджет-2022 - фото из открытых источников

С содержанием самого документа еще предстоит разобраться. Пока же интересно – о чём говорят результаты голосования? Как позиция тех, кто был "за", так и тех, кто высказался против. Можно ли говорить о новых союзах в Раде?

Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Сейчас "Слуга народа" редко может самостоятельно дать минимально необходимые 226 голосов

Политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров отмечает, что голосование за проект госбюджета еще раз подтвердило: новая конфигурация большинства выглядит сегодня не так, как изначально.

"Два года назад, когда начала работать Рада этого созыва, было собственно монобольшинство, у которого на всё хватало голосов. Ведь "слуги" завели в парламент около 250 нардепов. Сейчас же "Слуга народа" редко может самостоятельно дать минимально необходимые 226 голосов. Из-за "антипартийных", как они сейчас внутри именуются, элементов, имеющих свою точку зрения на те или иные вопросы. Вот и в этот раз "слуги" нашли всего 223 голоса. Но в помощь были мажоритарщики из других политсил. Особо следует отметить единодушие внефракционных депутатов (11 "за", почти в полном составе). Ну и традиционно в унисон подкинули голоса депутатские группы "Довира" (16) и "За майбутне" (12). Не секрет, что основанием для подобного сотрудничества являются т.н. фонды социально-экономического развития для округов. И возможность квот в местных и центральных органах власти", – поясняет эксперт.

По его мнению, такая конфигурация обновленного парламентского большинства, скорее всего, сохранится.

"Отказ давать голоса за бюджет со стороны "Европейской солидарности" – также оформление некого контура "коалиции" в виде главной оппозиции. А вот "Батькивщина" пока в своеобразном режиме ожидания. Два голоса "за" (Мейдич и Яценко, которые избирались по мажоритарным округам) оставляет поле для торгов с властью", – резюмирует эксперт.

В бюджете имеются интересные статьи, за которые депутаты голосовать будут в любом случае. Особенно это касается мажоритарщиков, хотя к этому имеют отношение и списочники

По мнению политического консультанта Александра Вербицкого, судя по распределению голосов, сегодня можно говорить о наличии в парламенте Коалиции ("Слуга Народа", "Довира", "За Майбутне", внефракционные, ситуативно – "Батькивщина").

"Это уже не секрет. Как не секрет и то, что народные депутаты испытывающие тягу к олигархам (например, группа "За Майбутне") поддерживают тех, кто с олигархами "бескомпромиссно" сражаются, вплоть до снятия с должности своего первого номера списка (ситуация со "Слугой народа" и теперь уже экс-спикером Разумковым). Ну, а "Батькивщина" в этой связке – скорее ситуативный партнер. Впрочем, как и всегда, при всех властях, начиная с 2003 года, в различных конфигурациях", – отмечает эксперт.

Комментируя некоторые моменты законопроекта, Александр Вербицкий обратил внимание на то, что минимальная пенсия, которую предполагают увеличить до 79,55 у.е. не дотянет до минимального уровня пенсионного обеспечения 2013 года (110 долларов США). И это при росте цен на продукты и услуги в несколько раз!

"Нужно понимать и то, что в бюджете имеются интересные статьи, за которые депутаты голосовать будут в любом случае. Особенно это касается мажоритарщиков, хотя к этому имеют отношение и списочники. Речь идёт, к примеру, о 1 млрд. грн. направляемых на программу "Питьевая вода Украины" и другие программы. Например – 4 млрд. грн. на реализацию государственных инвестиционных программ. Самое интересное в бюджете кроется в Приложениях и формулировках, а не в его статьях (расходы-доходы). Именно по результату учёта интересов каждого (каждой стороны, фракции и персоны, вплоть до подрядчиков, исполнителей и даже планируемых результатов) будет произведено итоговое голосование. А нынешнее – техническое, как показатель готовности к диалогу между всеми, кто заинтересован в процессе распределения и участия в бюджетных программах", – поясняет политический консультант.

Александр Вербицкий акцентирует на намерении Кабмина дополнительно получить до 50 млрд. грн. от расширения базы налогообложения. В том числе за счет тех или иных моментов, связанных с землей.

"Хочу только отметить, что такие шаги (т.н. "ресурсный" законопроект № 5600) могут стать бомбой замедленного действия для этой власти и не только", – предупреждает эксперт.

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