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В какой области пенсионеры получают самые высокие пенсии в Украине

Жители Донецкой области получают самые высокие средние пенсии в Украине.

сегодня, 09:57
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Slava Kot

Согласно данным Пенсионного фонда, в конце 2024 года средняя пенсия в Украине составила 5 789 гривен. За год выплаты пенсионерам выросли на 7,5%, однако из-за того, что инфляция составляла 12%, фактически рост не произошел.

В какой области пенсионеры получают самые высокие пенсии в Украине

Пенсия в Украине. Фото из открытых источников

Согласно данным opendatabot, в настоящее время в Украине насчитывается 10,34 млн пенсионеров. 26% из них получают пенсию менее 3 тыс. гривен. Еще 36,4% имеют пенсию в размере от 3 до 5 тыс. В 25,5% украинцев пенсия составляет 5-10 тыс. гривен, а еще 12,2% получают выплаты выше 10 тыс. гривен.

Что касается выплат по областям, то самые высокие средние пенсии получают жители Донецкой области – 7 168 гривен. На втором месте Луганская область — 6 694 гривны, а тройку лидеров замыкает Днепропетровская — 6 471 гривну. Более 6 тыс. гривен получают также жители Киевской и Запорожской областей.

Наименьшая средняя пенсия в Украине у жителей Тернопольской области – 4 484 гривны. Это почти на 40% меньше пенсий жителей Донецкой области и на 23% ниже пенсий, чем в среднем получают по Украине. Меньше пяти тысяч среднюю пенсию получают также в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Херсонской областях.

В какой области пенсионеры получают самые высокие пенсии в Украине - фото 2

Средняя пенсия в Украине. Opendatabot

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что просчитана самая большая пенсия в Украине. Украинец должен работать больше года, чтобы получить столько, сколько выплачивают одному человеку с самой высокой пенсией в стране.

Также "Комментарии" писали о накопительных пенсиях. Можно ли опыт других стран применить для Украины в этой системе начисление пенсий.



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Источник: https://opendatabot.ua/analytics/pensions-2024-12
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