Пенсии в Украине: с какими рисками столкнется наша страна в ближайшее время

Глава комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова уверяет, что у Пенсионного фонда Украины (ПФУ) могут возникнуть проблемы с получением займа в конце бюджетного периода. Следовательно, возникнут и риски по выплате пенсий. Правительство "топит" за создание накопительной системы пенсий, но с определенными нюансами. "Комментарии" узнали у экспертов, насколько велика опасность, что украинцам перестанут выплачивать пенсии, когда и как могут решиться проблемы с Пенсфондом, а также с переходом от солидарной к накопительной системе пенсионного обеспечения.

"У фонда хронические проблемы с доходной частью"

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что разгонят панику не стоит.

"У фонда хронические проблемы с доходной частью. Этим проблемам много лет. Дефицит ПФУ перевалил за 200 млрд гривен. А что, кто-то из пенсионеров не получает месяцами пенсии? Нет. Всё нормально", – отмечает эксперт.

Олег Пендзин призывает предоставить вопрос администрирования выплаты пенсий правительству, которое за это отвечает.

"Вы действительно верите, что перед местными выборами власть допустит задержку по выплате пенсий?" — задается эксперт риторическим вопросом.

"Не могут семь миллионов содержать 12"

Ситуацию с пенсиями в данный момент решить невозможно. Так считает глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко. Выплачивать их, по его словам, будут. Но дыра в ПФУ продолжит увеличиваться. Рано или поздно всё это закончится серьезным кризисом.

"Пенсионная математика у нас – убийственная. Официально в Украине работает около 7 миллионов человек. А пенсионеров у нас – 12 миллионов. Ну не могут 7 миллионов содержать 12! При этом количество пенсионеров постоянно растет. А количество работающих – уменьшается. Что имеем? Имеем на 1 сентября 2020 года 20,5 млрд грн задолженности по оплате единого социально взноса в ПФУ. Имеем дыру в ПФУ в 170 млрд с ожиданиями в 204 млрд грн на 2021 год. Это – путь в никуда", – подчеркивает эксперт.

По мнению Александра Охрименко невозможно заставить людей платить больше налогов. А кого-то из ушедших в тень – и вообще платить налоги. Потому сейчас ситуация с наполнением ПФУ – тупиковая.

"Понятно, что будут популистские заявления со стороны власти о том, что пенсии надо поднимать, а пенсреформу – проводить. Но ту же накопительную систему нужно было запускать лет десять назад. А если запускать сейчас, нужна валютная оговорка, чтобы 50% отчислений конвертировались в валюту, покупались облигации США. А в гривне при нашей общей нестабильности эта система не заработает", – резюмирует экономист.

"Это тупой повод обложить население еще одним налогом"

Экономический эксперт Владислав Банков горько иронизирует: "Всё дело в некачественных гражданах, вопреки воле государства доживших до пенсии. Если бы они умерли раньше — проблемы бы не было... Это если не отклоняться от программы правящей партии".

Пенсия, подчеркивает эксперт, должна выполнять социальную функцию выживания граждан, доживших до определенного возраста. В демографической ситуации, которую мы наблюдаем в Украине, трудоспособных граждан, явно недостаточно, чтобы обеспечить, пенсионеров в солидарной пенсионной системе. К тому же, часть трудоспособного населения, занята в госсекторе и не генерирует добавочной стоимости для экономики.

"Очевидно, что в нынешней ситуации собрать больше доходов за счет увеличения сборов в ПФУ невозможно из-за плачевного состояния экономики, – отмечает Владислав Банков. – Рецепт выхода из кризиса состоит в переходе от выплаты так называемых "пенсий" к выплате пособий гражданам, дожившим до определенного возраста".

При этом, подчеркивает эксперт, ликвидация ПФУ позволит освободить несколько млрд грн для непосредственных выплат. Также будет ликвидирована позорная практика выплат пенсий ряду чиновников и т.д., которые отличаются от обычных пенсий в десятки раз.

"Для получателей самых больших пенсий они, как правило, лишь второстепенный источник дохода. А для обычных пенсионеров, получающих выплаты немногим больше минимальных, — основной", – напоминает Владислав Банков.

По его мнению, существование накопительной системы в стране, где нет соответствующих финансовых инструментов, фактически отсутствует фондовый рынок, а национальная валюта за два десятка лет обесценилась в двадцать раз – бред.

"Это — тупой повод обложить работающее население еще одним налогом, – комментирует эксперт предложение главы Минсоцполитики Марины Лазебной, чтобы не только работодатели, но и граждане ежемесячно делали взносы для своей пенсии. — На фоне социализации пенсий было бы объективно справедливо предоставить пенсионную налоговую льготу работающим детям, заботящимся о своих родителях".

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине повысили зарплаты и пенсии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!