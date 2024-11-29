Пенсии, зарплаты учителям и медицинская реформа: что ждет украинцев в 2025 году

Государственный бюджет на 2025 год предусматривает увеличение финансирования обороны, расширение социальных программ и повышение зарплат педагогам. Премьер-министр Денис Шмигаль заверил, что все социальные обязательства государства будут выполнены, несмотря на значительный дефицит бюджета.

Заседание Правительства. Фото: kmu.gov.ua

На заседании Кабинета Министров 29 ноября глава правительства отметил, что более половины расходов бюджета пойдет на обеспечение обороны и безопасности страны. В то же время правительство работает над расширением программ поддержки населения и модернизацией инфраструктуры посредством международной поддержки.

В бюджете-2025 заложено увеличение финансирования на закупку оружия, техники и дронов. Особое внимание будет уделено развитию отечественного военного производства. Это позволит Украине продолжать эффективно обороняться и усиливать свою безопасность.

Социальная поддержка: индексация пенсий и доступное лекарство

Правительство обеспечит выполнение ключевых социальных программ:

Индексация пенсий – запланирована на 2025 год;

Программа "Доступные лекарства" будет расширена, чтобы охватить большее количество пациентов;

Субсидии на оплату коммунальных услуг выделено более 40 млрд грн для поддержки украинских семей.

С января и сентября 2025 г. запланировано поэтапное повышение заработных плат учителям. Это будет произведено через специальные доплаты в рамках программы "Зимняя поддержка".

Международная поддержка: помощь от ЕС и стран G7

Украина продолжает получать финансовую поддержку международных партнеров. В частности:

ЕС выделит более 18 млрд евро в 2025 году за счет доходов от замороженных активов России;

Страны G7 планируют выделить более 50 млрд. долларов в рамках согласованного пакета помощи.

Кроме социальных и оборонных программ правительство акцентирует внимание на восстановлении и модернизации инфраструктуры, что станет одной из ключевых задач в следующем году.

"Несмотря на то, что дефицит бюджета остается значительным, мы четко понимаем, как будем его финансировать. Продолжаем программу с МВФ. Продолжаем программу с ЕС Ukraine Facility", – подчеркнул Премьер-министр.

Напомним, что принятый государственный бюджет Украины на 2025 год стал важным шагом в поддержке аграрной сферы. Президент Владимир Зеленский подписал Закон, в котором предусмотрено более 6 млрд. грн. для развития сельского хозяйства. Эти средства будут направлены на помощь фермерам, развитие животноводства, мелиорацию земель, гранты на садоводство, а также меры по разминированию сельскохозяйственных территорий. Какие инициативы получит финансирование, как это повлияет на аграрную отрасль и какие изменения в налогообложении ждут фермеров — читайте по ссылке.