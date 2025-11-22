Почему наблюдательные советы госпредприятий не замечают схематоза и получают заоблачные зарплаты

Скандал с "Энергоатомом" поднял ряд кричащих проблем. Одна из которых – целесообразность деятельности наблюдательных советов, продемонстрировавших свой полный непрофессионализм в ряде предприятий, признанных убыточными. "Энергоатом", "Укрзализныця", "Укрэнерго", "Нафтогаз"… Этот список можно продолжать. После "Миндичгейта" люди начинают задавать вопросы, а что, собственно, делают наблюдательные советы, чтобы предотвратить такой схематоз? Вроде бы их создавали для прозрачности корпоративного управления, финансов и снижения коррупциогенных рисков? Так почему у корпоратизированных компаний возникают наиболее громкие коррупционные истории с воровством на млрд грн? Как так получилось, что в большинстве случаев наблюдательные советы не замечают схематоза? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

В Украине члены наблюдательных советов практически не выполняют контрольные функции

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников отметил, что наблюдательные советы существуют во всем мире. Их цель – контролировать правление компании, давать оценку его планам, разрабатывать стратегию, как добиться успеха прибыльности в будущем, опять же, контролировать правление компании в том, что оно делает, чтобы компания не стала убыточной.

"В целом это нормальное явление как для частных, так и государственных предприятий. Другое дело, что в Украине все как-то извращенно происходит. То есть у нас существуют в государственных компаниях наблюдательные советы, члены которых частично от государства, а частично типа независимые. В составе наблюдательных советов много иностранцев. Однако члены наблюдательных советов в меньшей степени выполняют контрольные функции, в большей степени используют свое место работы, как место, где можно пересидеть или заработать большие деньги, учитывая большие заработные платы, или прикрывать глаза на какие-то коррупционные деяния в руководстве самой компании. Это, к сожалению, украинская специфика, которая осквернила идею переноса мирового опыта наблюдательных советов в Украину. Нельзя осуждать наблюдательные советы, как инструмент или механизм, но надо осуждать, как извращенный механизм, действующий в условиях Украины. В большинстве случаев наблюдательные советы не контролируют компанию, часто участвуют в махинациях вместе с правлением", – отметил эксперт.

Отдельно Алексей Плотников обратил внимание на большие заработные платы в большинстве наблюдательных советов государственных предприятий. Они несовместимо большие по сравнению со средней зарплатой в Украине.

"В принципе руководители государственных компаний и члены наблюдательных советов действительно должны иметь зарплату, которая бы не стимулировала их на поиски дополнительных источников дохода, то есть, чтобы они не брали взятки, а, чтобы им хватало заработных плат. Я не против высоких зарплат, но нужно понимать, как они соотносятся со средними зарплатами по рынку Украины", – отметил Алексей Плотников.

Наблюдательные советы не имеют никакой ответственности

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сразу обратил внимание, что речь идёт о самых крупных государственных монополиях, которые имеют максимальный кэшбэк.

"В рамках действующего на сегодня корпоративного законодательства абсолютно никакой ответственности не возлагается на наблюдательные советы государственных монополий. О правах членов наблюдательных советов, их вознаграждение мы все знаем, а вот об ответственности почему-то никто не говорит. С "Энергоатомом" вообще вышло всё очень красиво, когда всё закрутилось, члены наблюдательного совета подали заявление, господин Милованов – тому яркий пример. Но никто нигде не говорил, что против него кто-то открыл уголовное дело. Поэтому, если у вас нету ответственности, а вы ещё и финансово зависимы от исполнительных органов, то какой бы вы ни были белый, прозрачный и чистый, рано или поздно вы будете замазаны. Поэтому главная проблема – это отсутствие ответственности у членов набсоветов за результаты деятельности исполнительных органов", – отметили собеседник портала "Комментарии".

Он продолжает, вторая проблема – формальным собственником этих предприятий является Кабмин. Но только сейчас после Миндтичгейта правительство приняло решение провести аудит исполнительных органов крупных госмонополий, а до этого непонятно, почему это не проводилось.

"Ведь эти предприятия рано или поздно подают финансовые планы на утверждение Кабмина. При этом мы понимаем, что это не вопрос нынешнего состава Кабмина. Потому что нынешний состав Кабмина практически в том же составе был в предыдущем Кабмине. Тогда уже вопрос к Кабмину – где его политическая ответственность? У нас в украинском законодательстве за бездеятельность тоже можно схлопотать. Во всём мире существует этот механизм, и он эффективно работает, потому что там есть ответственность, а у нас нет", – отметил Олег Пендзин.

Рассуждая о больших зарплатах членом набсоветов, эксперт отметил, что, если у человека большая зарплата, как обратная сторона медали большой ответственности, тогда это имеет смысл, а, если у человека большая зарплата и никакой ответственности, то у него всегда остаётся в какой-то степени соблазн заработать еще больше.

"В то же время иная ситуация в частном бизнесе. К примеру, в украинском законодательстве прописана уголовная ответственность наблюдательного совета банка за доведение банка до банкротства. То есть, собственник и наблюдательный совет, как его представитель, в частных компаниях несут полную юридическую ответственность за результаты работы исполнительных органов", – отметил Олег Пендзин.

