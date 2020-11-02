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Главная Новости Бизнес бюджет Повышение зарплат медработникам: выплатили 2,5 млрд грн за два месяца, кто и сколько получил
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Повышение зарплат медработникам: выплатили 2,5 млрд грн за два месяца, кто и сколько получил

Больше всего денег получили медицинские учреждения Киева

сегодня, 14:29
Автор:

Сергей Медведев

Повышение зарплат медицинским работникам произошло по решению Кабмина в сентябре текущего года. Правительство озаботилось оплатой труда врачей и медицинских работников, работающих в учреждениях, предоставляющих специализированную, высокоспециализированную, паллиативную и экстренную медицинскую помощь.

Повышение зарплат медработникам: выплатили 2,5 млрд грн за два месяца, кто и сколько получил

Не прошло и года, как Национальная служба здоровья Украины рапортует о выплатах. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Кабмина, НСЗУ уже выплатила более 2,5  млрд грн на повышение заработных плат медицинских работников в сентябре и октябре. Деньги получили 1596 медучреждений специализированной помощи. Больше всего средств на повышение зарплат получили медицинские учреждения города  Киева — более 216 млн грн, Днепропетровской области — более 209 млн грн и Харьковской области — 171 млн грн.

Система увеличения размера зарплат выглядит следующим образом:  врачи получают  на 70% больше от должностного оклада,  специалистам с базовым и неполным высшим медицинским образованием всех специальностей добавляют 50% от минимальной зарплаты, младшим медицинским сестрам и медицинским братьям — на 25% от минимальной заработной платы. Выплаты на повышение зарплат, по этому договору, медицинские учреждения будут получать до конца года.

Как сообщал портал "Комментарии", во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о повышении зарплат семейным врачам, подняв ставку за оказание медицинской помощи пациенту на 51 гривну. По его словам, постановление Кабмина касается внесения изменений в Программу медицинских гарантий.


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