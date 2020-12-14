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Главная Новости Бизнес бюджет Правительство решило добавить шесть миллиардов гривен в "ковидный" фонд
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Правительство решило добавить шесть миллиардов гривен в "ковидный" фонд

Средства на ковидный фонд правительство изыскало из других программ, ссылаясь на экономию

сегодня, 15:12
Автор:

Сергей Медведев

Внеочередное заседание Кабинета министров Украины, которое прошло в понедельник, 14 декабря, принесло некие изменения в перераспределении бюджетных средств. Так, министры решили увеличить размер так называемого "ковидного" фонда и наполнили его дополнительно на шесть миллиардов гривен. С такой информацией выступила пресс-служба Министерства финансов.

Правительство решило добавить шесть миллиардов гривен в "ковидный" фонд

Как отмечается, подобное наполнение Фонда стало возможно благодаря перераспределению бюджетных средств — а доступность обосновывают экономией денег по некоторым правительственным программам.

"По предложению 36 главных распорядителей бюджетных средств по сокращению расходов государственного бюджета до конца 2020 года, предлагается осуществить сбалансированное перераспределение расходов общего фонда государственного бюджета, предусмотренных главным распорядителям средств на 2020 год", — говорится в сообщении.

Как сообщал портал "Комментарии", Денис Шмыгаль рассказал, почему деньги из COVID-фонда пошли на ремонт дорог. По словам премьера, что финансы из этого фонда идут не только на лечение больных коронавирус, но и на борьбу с последствиями пандемии, в том числе экономическими. Фонд формировался из средств, поступивших из различных источников, в т.ч. и с тех, которые изначально планировали потратить на дороги в 2020 году.

Напомним, что деньги, которые ранее были предусмотрены на ремонт и строительство дорог в Украине перенаправили на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19. Такое решение 11 ноября  принял Кабинет министров Украины во время очередного заседания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

 


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Источник: https://mof.gov.ua/uk
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