Правительство решило добавить шесть миллиардов гривен в "ковидный" фонд

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Сергей Медведев
Внеочередное заседание Кабинета министров Украины, которое прошло в понедельник, 14 декабря, принесло некие изменения в перераспределении бюджетных средств. Так, министры решили увеличить размер так называемого "ковидного" фонда и наполнили его дополнительно на шесть миллиардов гривен. С такой информацией выступила пресс-служба Министерства финансов.
Как отмечается, подобное наполнение Фонда стало возможно благодаря перераспределению бюджетных средств — а доступность обосновывают экономией денег по некоторым правительственным программам.
Как сообщал портал "Комментарии", Денис Шмыгаль рассказал, почему деньги из COVID-фонда пошли на ремонт дорог. По словам премьера, что финансы из этого фонда идут не только на лечение больных коронавирус, но и на борьбу с последствиями пандемии, в том числе экономическими. Фонд формировался из средств, поступивших из различных источников, в т.ч. и с тех, которые изначально планировали потратить на дороги в 2020 году.
Напомним, что деньги, которые ранее были предусмотрены на ремонт и строительство дорог в Украине перенаправили на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19. Такое решение 11 ноября принял Кабинет министров Украины во время очередного заседания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
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