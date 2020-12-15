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Рада приняла Государственный бюджет на 2021 год

Документ о бюджете-2021 поддержали 289 нардепов

сегодня, 18:23
Автор:

Таисия Ерохина

Верховная Рада Украины приняла Государственный бюджет на 2021 год. В зале парламента документ поддержали 289 народных избранников. Об этом стало известно в ходе заседания Верховной Рады сегодня, 15 декабря.

Рада приняла Государственный бюджет на 2021 год

Фото из открытых источников

Так, соответствующий законопроект № 4000 поддержали во втором чтении и в целом 289 народных депутатов.

Согласно сравнительной таблице к документу, доходы государственного бюджета на следующий год определили в сумме 1092,083 млрд гривен. Тогда как расходы бюджета запланированы в сумме 1328,201 млрд гривен. Отметим, что ко второму чтению дефицит госбюджета был снижен с 6% ВВП до 5,5% ВВП — до 246 млрд грн.

"Бюджет-2021 — это бюджет возможностей для развития нашей страны, сбалансированный и реалистичный к исполнению, — написал в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль. — Теперь вновь сформированные общины могут приступить к формированию собственных смет. Ведь с 1 января именно люди в общинах решать, на что тратить средства".

Напомним, год заканчивается с серьезной дырой в бюджете. Государству не хватает около 250 млрд гривен. Украинские эксперты поделились с читателями "Комментариев" мыслями относительно действий правительства и опасностей для украинцев — задержка пенсий, рост тарифов, сокращение социальных расходов.

Как сообщалось, советник руководителя Офиса президента, экс-министр экономики Тимофей Милованов заявил, что ситуация с недофинансированием некоторых статей бюджета Украины на 2020 год может решиться благодаря новым внешним и внутренним заимствованиям. Реально ли за оставшееся время спасти бюджет-2020? Что мешало принять действенные меры раньше? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.


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