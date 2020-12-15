Рада приняла Государственный бюджет на 2021 год

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Таисия Ерохина
Верховная Рада Украины приняла Государственный бюджет на 2021 год. В зале парламента документ поддержали 289 народных избранников. Об этом стало известно в ходе заседания Верховной Рады сегодня, 15 декабря.
Фото из открытых источников
Так, соответствующий законопроект № 4000 поддержали во втором чтении и в целом 289 народных депутатов.
Согласно сравнительной таблице к документу, доходы государственного бюджета на следующий год определили в сумме 1092,083 млрд гривен. Тогда как расходы бюджета запланированы в сумме 1328,201 млрд гривен. Отметим, что ко второму чтению дефицит госбюджета был снижен с 6% ВВП до 5,5% ВВП — до 246 млрд грн.
Напомним, год заканчивается с серьезной дырой в бюджете. Государству не хватает около 250 млрд гривен. Украинские эксперты поделились с читателями "Комментариев" мыслями относительно действий правительства и опасностей для украинцев — задержка пенсий, рост тарифов, сокращение социальных расходов.
Как сообщалось, советник руководителя Офиса президента, экс-министр экономики Тимофей Милованов заявил, что ситуация с недофинансированием некоторых статей бюджета Украины на 2020 год может решиться благодаря новым внешним и внутренним заимствованиям. Реально ли за оставшееся время спасти бюджет-2020? Что мешало принять действенные меры раньше? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.
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