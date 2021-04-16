С начала года содержание образовательного омбудсмена обошлось госбюджету минимум в 1,3 млн грн

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Станислав Молчанов
На обеспечение деятельности Службы образовательного омбудсмена в марте 2021 из государственного бюджета выделены ассигнования в размере 396,3 тыс. грн. Об этом говорится в ответе Службы образовательного омбудсмена на информационный запрос "Комментариев".
Во сколько бюджету Украины обошлось содержание образовательного омбудсмена. Фото: mon.gov.ua
В общем, за последние три месяца на обеспечение деятельности Службы образовательного омбудсмена было выделено почти 1,3 млн грн: 421 тыс. грн в январе, 464 тыс. грн в феврале и 396,3 тыс. грн в марте.
Также, в Службе образовательного омбудсмена назвали размер заработной платы руководителя Службы Сергея Горбачева.
"Размер заработной платы, который был начислен образовательном омбудсмену Сергею Горбачеву, без вычетов налогов и сборов, с учетом надбавок и премий составил:
- Январь 2021 — 28996,85 грн (до выплаты — 23342,46)
- Февраль 2021 — 31309,20 грн (до выплаты — 25203,91)
- Март 2021 — 30807,37 грн (до выплаты — 24799,93)", — говорится в ответе.
Запросы на свое премирования Горбачев подает ежемесячно.
Вместе с тем, за последние три месяца Служба образовательного омбудсмена получила 272 письменных обращения, которые были зарегистрированы.
Полностью обработано из них только 51 обращение (18,8%). Еще 48 обращений — в работе.
Также 16 (5,9%) обращений были отклонены, и еще 9 (3,3%) — "переданы по принадлежности".
В 22 обращениях (8%) от заявителя попросили уточнений. А на остальные еще 126 (46%) обращений — продолжают готовить ответы.
Поэтому работа Службы сводится, преимущественно, к перенаправлению полученных жалоб в различные уполномоченные госорганы, сбор ответов, и дальнейшая их переадресация заявителям.
Учитывая полученные данные, получается, что за период выделенных 1,3 млн. грн ассигнований на Службу — полностью проработанно 51 обращение. То есть подготовка одного ответа омбудсмена заявителю в среднем стоит государственному бюджету более 25 тыс. грн.
Интересно, что объем образовательной субвенции из государственного и местных бюджетов на приобретение ноутбуков и компьютеров для учителей на одну область составляет в среднем 300-350 тыс. То есть за средства выделены на содержание Службы теоретически можно обеспечить техническими средствами учителей школ четырех областей.
Напомним, что содержание речевого омбудсмена стоит украинскому бюджету 1 млн грн в месяц. Однако эффективность рассмотрения его Службой обращений тоже не высокая и составила около 1%, о чем информировали "Украинские новости".
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