С начала года содержание образовательного омбудсмена обошлось госбюджету минимум в 1,3 млн грн

На обеспечение деятельности Службы образовательного омбудсмена в марте 2021 из государственного бюджета выделены ассигнования в размере 396,3 тыс. грн. Об этом говорится в ответе Службы образовательного омбудсмена на информационный запрос "Комментариев".

Во сколько бюджету Украины обошлось содержание образовательного омбудсмена. Фото: mon.gov.ua

В общем, за последние три месяца на обеспечение деятельности Службы образовательного омбудсмена было выделено почти 1,3 млн грн: 421 тыс. грн в январе, 464 тыс. грн в феврале и 396,3 тыс. грн в марте.

Также, в Службе образовательного омбудсмена назвали размер заработной платы руководителя Службы Сергея Горбачева.

"Размер заработной платы, который был начислен образовательном омбудсмену Сергею Горбачеву, без вычетов налогов и сборов, с учетом надбавок и премий составил: - Январь 2021 — 28996,85 грн (до выплаты — 23342,46) - Февраль 2021 — 31309,20 грн (до выплаты — 25203,91) - Март 2021 — 30807,37 грн (до выплаты — 24799,93)", — говорится в ответе.

Запросы на свое премирования Горбачев подает ежемесячно.

Вместе с тем, за последние три месяца Служба образовательного омбудсмена получила 272 письменных обращения, которые были зарегистрированы.

Полностью обработано из них только 51 обращение (18,8%). Еще 48 обращений — в работе.

"..Заявителю было предоставлено первоначальный ответ, а Служба образовательного омбудсмена направила запросы в органы власти, учебных заведений или других организаций и ожидается ответ от них, о чем было сообщено заявителю — 48 обращений (17,6%)", — объяснили в Службе.