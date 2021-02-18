Сколько денег потратила Украина на выплаты безработным за время карантина

Во время карантина государство выплачивает гражданам, потерявшим работу из-за пандемии коронавируса, материальную помощь. Общая сумма выплат безработным достигла 15,8 миллиарда гривен. Об этом сообщает ресурс Dozor.

Госбюджет: сколько денег выплатила Украина безработным за время карантина. Фото: 24 канал

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, помощь нетрудоустроенным гражданам выплачивается ритмично.

Кроме того, некоторым украинцам за этот период удалось найти место работы благодаря центрам занятости. Всего за период пандемии трудоустроилось более 600 000 жителей страны.

Напомним, что право на получение материальной помощи от государства без стажа имеют лица до 35 лет. Такие украинцы могут получать выплаты в течение 180 дней. Во время карантина и месяц после него безработным выплачивается 1000 гривен ежемесячно. По окончании карантина будет выплачиваться 650 гривен. Однако люди старше 35 лет без стажа не имеют права на подобную помощь от государства.

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