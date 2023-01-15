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Сколько украинцев получают пенсии выше 10 тысяч гривен

В Украине до сих пор есть те, кто получает ежемесячно менее двух тысяч гривен

сегодня, 12:52
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Автор:

Давиденко Евгения

Сегодня в стране насчитывается 10,7 миллионов пенсионеров. В частности, 6,5 миллионов женщин и 4,2 миллиона мужчин. Более 10 тысяч гривен получают 741 213 (или 6,9%) пенсионеров. Об этом пишет издание "На пенсии".

Сколько украинцев получают пенсии выше 10 тысяч гривен

Фото: https://pixabay.com/


Вместе с тем, более пяти тысяч гривен ежемесячно из ПФ получают 2 044 767 или 19,1% пенсионеров, более четырех тысяч, но менее пяти насчитывают 1 223 262 человек (это 11,4% пенсионеров), более трех тысяч, но не более четырех получают 2 524 874 (23,5%) пенсионеров. Более двух, но менее трех тысяч гривен ежемесячно получают более 4 миллионов пенсионеров. Кроме того, до сих пор в Украине есть пожилые люди, которым насчитали выплату, которая составляет ниже двух тысяч гривен. Численность этих пенсионеров — 68,5 тысяч человек, или 0,6% пенсионеров в стране.


Издание также отмечает, что большинство украинских пенсионеров – 8,2 миллионов или 77% – получают пенсию через банковские учреждения. При этом за прошлый год количество доверивших свои выплаты банкам пенсионеров увеличилось на 7%, хотя в среднем этот показатель ежегодно увеличивается на 3%. Львиная доля пожилых людей получают выплаты в государственных финучреждениях: в Приватбанке – 53% и Ощадбанке – 37%.


Ранее мы писали , что по сравнению с началом прошлого года средняя пенсия выросла на 15,8%. В реальном же измерении с учетом инфляции средняя пенсия сократилась на 8,5%, в долларовом эквиваленте на 13,6%. По словам председателя Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, в марте 2022 года была проведена индексация пенсий на 14%, увеличена минимальная пенсия по возрасту, проведены перерасчеты для отдельных категорий пенсионеров — льготников, осуществлены компенсационные доплаты тем, кто старше 70 лет.



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Источник: https://napensii.ua/news/209632-skolko-pensionerov-v-ukraine-poluchayut-pensii-menshe-3000-griven/
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