Украинцам массово отказывают в получении 8 тыс. гривен материальной помощи в связи с карантином

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Дмитрий Симоненко
Украинцы уже начали получать отказы в получении 8 тыс. гривен материальной помощи в связи с карантином. Малые предприниматели жалуются, что основная причина отказа – несоответствие классификации видов экономической деятельности. "Комментарии" публикует информацию о том, кто имеет право на материальную помощь:
- розничная продажа автодеталей, розничная торговля в неспециализированных магазинах
- продажа и ремонт электрических товаров и бытовой техники, компьютерной, аудио и видеотехники и расходников, программного обеспечения,
- продажа осветительных приборов, мебели, текстиля, ковров и других товаров интерьера в спецмагазинах
- продажа стройматериалов и товаров для санитарной уборки помещений
- продажа печатной продукции и канцелярии в спецмагазинах
- продажа спорттоваров, одежды, игр и игрушек в спецмагазинах
- продажа цветов, растений и кормов для животных в спецмагазинах
- продажа и ремонт часов и ювелирных изделий в спецмагазинах.
- торговля пользованными товарами в магазинах
- розничная торговля товарами с лотков и на рынках
- предоставление временного жилья
- ресторанный бизнес, в том числе при работе на вынос
- организация массовых культурных мероприятий
- концертно-театральная деятельность, кинотеатры
- спортклубы, библиотеки и музеи
- сфера развлечений
- ателье по ремонту одежды и ремонтные мастерские
- химчистки
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