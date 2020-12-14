kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.12.2020

BTC/USD

19182.40

ETH/USD

583.11

LTC/USD

80.97

НБУ 14.12.2020

USD/UAH

28.15

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес бюджет Украинцам массово отказывают в получении 8 тыс. гривен материальной помощи в связи с карантином
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцам массово отказывают в получении 8 тыс. гривен материальной помощи в связи с карантином

Для отказов у государства имеется причина

сегодня, 20:20
Автор:

Дмитрий Симоненко

Украинцы уже начали получать отказы в получении 8 тыс. гривен материальной помощи в связи с карантином. Малые предприниматели жалуются, что основная причина отказа – несоответствие классификации видов экономической деятельности. "Комментарии" публикует информацию о том, кто имеет право на материальную помощь:

Украинцам массово отказывают в получении 8 тыс. гривен материальной помощи в связи с карантином

- розничная продажа автодеталей, розничная торговля в неспециализированных магазинах 

- продажа и ремонт электрических товаров и бытовой техники, компьютерной, аудио и видеотехники и расходников, программного обеспечения, 

- продажа осветительных приборов, мебели, текстиля, ковров и других товаров интерьера в спецмагазинах

- продажа стройматериалов и товаров для санитарной уборки помещений

- продажа печатной продукции и канцелярии в спецмагазинах 

- продажа спорттоваров, одежды, игр и игрушек в спецмагазинах

- продажа цветов, растений и кормов для животных в спецмагазинах

- продажа и ремонт часов и ювелирных изделий в спецмагазинах. 

- торговля пользованными товарами в магазинах

- розничная торговля товарами с лотков и на рынках

- предоставление временного жилья

- ресторанный бизнес, в том числе при работе на вынос    

- организация массовых культурных мероприятий

- концертно-театральная деятельность, кинотеатры

- спортклубы, библиотеки и музеи 

- сфера развлечений 

- ателье по ремонту одежды и ремонтные мастерские 

химчистки

В то же время, Телеграмм-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля сообщает о том, что с сегодняшнего дня , 14 декабря, портал "Дія" начал принимать заявки на получение  единовременного пособия от государства. За первые 10 часов работы услугой воспользовались более 5 тыс. человек.
Канал напоминает, что воспользоваться услугой могут наемные работники и ФОПы, деятельность которых подпадает под ограничения в работе в период локдауна в январе.
Украинцам массово отказывают в получении 8 тыс. гривен материальной помощи в связи с карантином - фото 2
Ранее "Комментарии" писали о том, что во время локдауна введут значительные ограничения на транспорте. Но прекращаться транспортное сообщение не будет. Кроме того, порталу стало известно, что во время всеукраинского локдауна с 8 по 24 января, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на линии разграничения в Донбассе будут функционировать по обычному расписанию.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/pavlovskynews/7420 https://t.me/Denys_Smyhal/706
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ