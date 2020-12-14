Украинцам массово отказывают в получении 8 тыс. гривен материальной помощи в связи с карантином

Украинцы уже начали получать отказы в получении 8 тыс. гривен материальной помощи в связи с карантином. Малые предприниматели жалуются, что основная причина отказа – несоответствие классификации видов экономической деятельности. "Комментарии" публикует информацию о том, кто имеет право на материальную помощь:

- розничная продажа автодеталей, розничная торговля в неспециализированных магазинах



- продажа и ремонт электрических товаров и бытовой техники, компьютерной, аудио и видеотехники и расходников, программного обеспечения,



- продажа осветительных приборов, мебели, текстиля, ковров и других товаров интерьера в спецмагазинах



- продажа стройматериалов и товаров для санитарной уборки помещений



- продажа печатной продукции и канцелярии в спецмагазинах

- продажа спорттоваров, одежды, игр и игрушек в спецмагазинах



- продажа цветов, растений и кормов для животных в спецмагазинах



- продажа и ремонт часов и ювелирных изделий в спецмагазинах.

- торговля пользованными товарами в магазинах



- розничная торговля товарами с лотков и на рынках



- предоставление временного жилья



- ресторанный бизнес, в том числе при работе на вынос



- организация массовых культурных мероприятий

- концертно-театральная деятельность, кинотеатры

- спортклубы, библиотеки и музеи

- сфера развлечений

- ателье по ремонту одежды и ремонтные мастерские

- химчистки

В то же время, Телеграмм-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля сообщает о том, что с сегодняшнего дня , 14 декабря, портал "Дія" начал принимать заявки на получение единовременного пособия от государства. За первые 10 часов работы услугой воспользовались более 5 тыс. человек.

Канал напоминает, что воспользоваться услугой могут наемные работники и ФОПы, деятельность которых подпадает под ограничения в работе в период локдауна в январе.





Ранее "Комментарии" писали о том , что



во время локдауна введут значительные ограничения на транспорте. Но прекращаться транспортное сообщение не будет. Кроме того, порталу стало известно , что во время всеукраинского локдауна с 8 по 24 января, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на линии разграничения в Донбассе будут функционировать по обычному расписанию.

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