Украинцев ждет два этапа повышения пенсий: детали

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Кравцев Сергей
Уже в 2025 году украинцев ждет два этапа повышения пенсий: индексация, которая состоится в марте, и поднятие размера выплат для некоторых пенсионеров летом. Впрочем, увеличение соцвыплат возможно после изменений в законодательство. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявила министерша социальной политики Оксана Жолнович.
Пенсии. Фото: из открытых источников
По ее словам, сейчас фиксируется достаточно хорошая тенденция к увеличению уплаты единого социального взноса (ЕСВ). Его министерша советует платить "по-белому", потому что уплата ЕСВ распределяется между пенсионерами и позволяет увеличивать их выплаты.
Также Жолнович анонсировала пенсионную реформу, которую должны поддержать народные избранники. Повышение
Что касается момента повышения выплат пенсионерам, то, по словам чиновницы, в планах есть поднятие пенсий летом, перечислив их с учетом пенсионной реформы, которую в министерстве сейчас дорабатывают.
По ее словам, повышение пенсий больше всего коснется украинцев, давно вышедших на пенсию.
Министр также отметила, что большие пенсии не будут урезать: "Никому ничего не уменьшат. Те, кто имеют большие пенсии, получат на своем уровне, мы не можем уменьшать".
Как сообщалось, в октябре не все пенсионеры получат выплаты. Ограничения коснутся лиц, имеющих статус ВПЛ, который они получили до 24 февраля 2024, а идентификацию не прошли.
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