Украинцев ждет два этапа повышения пенсий: детали

Уже в 2025 году украинцев ждет два этапа повышения пенсий: индексация, которая состоится в марте, и поднятие размера выплат для некоторых пенсионеров летом. Впрочем, увеличение соцвыплат возможно после изменений в законодательство. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявила министерша социальной политики Оксана Жолнович.

Пенсии. Фото: из открытых источников

"На индексацию хватит несмотря на то, что бюджетный трансферт уменьшен из государственных средств… У нас есть деньги на индексацию. Мы ее планируем", — отметила министерша.

По ее словам, сейчас фиксируется достаточно хорошая тенденция к увеличению уплаты единого социального взноса (ЕСВ). Его министерша советует платить "по-белому", потому что уплата ЕСВ распределяется между пенсионерами и позволяет увеличивать их выплаты.

Также Жолнович анонсировала пенсионную реформу, которую должны поддержать народные избранники. Повышение

Что касается момента повышения выплат пенсионерам, то, по словам чиновницы, в планах есть поднятие пенсий летом, перечислив их с учетом пенсионной реформы, которую в министерстве сейчас дорабатывают.

По ее словам, повышение пенсий больше всего коснется украинцев, давно вышедших на пенсию.

"Они все получат увеличение. Это будет зависеть от их размера ЕСВ, который они платили, их стажа", — рассказала Жолнович.

Министр также отметила, что большие пенсии не будут урезать: "Никому ничего не уменьшат. Те, кто имеют большие пенсии, получат на своем уровне, мы не можем уменьшать".

Как сообщалось, в октябре не все пенсионеры получат выплаты. Ограничения коснутся лиц, имеющих статус ВПЛ, который они получили до 24 февраля 2024, а идентификацию не прошли.

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