В Минсоцполитики приняли решение: когда в Украине введут накопительную пенсию

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Кравцев Сергей
Накопительную пенсионную систему в Украине могут ввести уже с 2026 года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время пресс-конференции сделала министр соцполитики Оксана Жолнович.
Гривны. Фото из открытых источников
Министр отметила, законопроект о накопительной пенсионной системе разработан Кабинетом министров.
Чиновница отметила, что по замыслу министерства для внедрения накопительной пенсионной системы необходимо разработать эффективную систему администрирования.
По ее словам, в этом году законодательство, разрабатываем определенную ИТ-систему, прорабатываем концепт экономного и эффективного государственного накопительного фонда и с 2026 года можем начать первые накопления.
Читайте также на портале "Комментарии" — недавно в сети интернет распространялась информация о проведении перерасчета пенсий и заработных плат. Сообщалось, что якобы будет применена новая система в соответствии с возрастом.
В Центре противодействия дезинформации пояснили, что информация о том, что с 15 января пенсии и зарплаты будут "пересчитываться по новой возрастной системе", не соответствует действительности.
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