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В Минсоцполитики приняли решение: когда в Украине введут накопительную пенсию

Первый раунд по запуску накопительной пенсии в Минсоцполитики согласования со всеми центральными органами исполнительной власти провели

сегодня, 14:07
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Кравцев Сергей

Накопительную пенсионную систему в Украине могут ввести уже с 2026 года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время пресс-конференции сделала министр соцполитики Оксана Жолнович.

В Минсоцполитики приняли решение: когда в Украине введут накопительную пенсию

Гривны. Фото из открытых источников

Министр отметила, законопроект о накопительной пенсионной системе разработан Кабинетом министров.

"Мы уже первый раунд согласования со всеми центральными органами исполнительной власти провели. Сейчас сводим до конца предостережения, которые были высказаны, согласовываем цифры конечные с Министерством финансов и, я убеждена, что в ближайшие месяцы он будет внесен в Верховную Раду для того, чтобы мы ввели всю законодательную базу в этом году и начали техническую подготовку", — отметила Оксана Жолнович.

Чиновница отметила, что по замыслу министерства для внедрения накопительной пенсионной системы необходимо разработать эффективную систему администрирования.

"Каждый из нас, когда направляет определенный ресурс, его часть идет на приумножение, но определенный процент всегда идет на администрирование, то есть на зарплату специалистов, контроль и тому подобное. И для уменьшения этого администрирования нам нужно сделать качественные ІТ-сервисы", — подчеркнула министр.

По ее словам, в этом году законодательство, разрабатываем определенную ИТ-систему, прорабатываем концепт экономного и эффективного государственного накопительного фонда и с 2026 года можем начать первые накопления.

Читайте также на портале "Комментарии" — недавно в сети интернет распространялась информация о проведении перерасчета пенсий и заработных плат. Сообщалось, что якобы будет применена новая система в соответствии с возрастом.

В Центре противодействия дезинформации пояснили, что информация о том, что с 15 января пенсии и зарплаты будут "пересчитываться по новой возрастной системе", не соответствует действительности. 




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