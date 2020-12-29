В Пенсионном фонде рассказали, кто может получить 20% надбавки к пенсии

Украинские пенсионеры могут рассчитывать на 20% надбавку к выплатам за проживание в горной местности. Об этом сообщает "Пенсионный курьер" на странице издания в Фейсбуке.

Согласно статье 6 Закона Украины "О статусе горных населенных пунктов в Украине", размер государственных пенсий, стипендий, всех предусмотренных действующим законодательством видов государственной материальной помощи гражданам, получившим статус лица, работающего, проживающего или учится на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного, увеличивается на 20 процентов.

Для получения надбавки такие лица должны подать в территориальное управление Пенсионного фонда копию соответствующего удостоверения установленного образца или другой документ, подтверждающий проживание, работу или учебу лица на территории такого населенного пункта.

По этом говорится в пункте 2.14 Порядка предоставления и оформления документов для назначения пенсий в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".





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