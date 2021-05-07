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Главная Новости Бизнес бюджет В Украине построят пограничный мост за 3,5 миллиарда гривен
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В Украине построят пограничный мост за 3,5 миллиарда гривен

Будущий пограничный мост через Днестр будет соединять Украину и Молдову

сегодня, 10:10
Автор:

Кириєнко Анна

В Украине объявили тендер на строительство пограничного моста, который должен связать Украину и Молдову. Искусственное сооружение обеспечит съезд на украинскую дорогу Т-02-02 Могилев-Подольский — Ямполь — Бершадь — Умань и молдавскую М-2. Об этом сообщили на Facebook-странице "Укравтодора".

В Украине построят пограничный мост за 3,5 миллиарда гривен

Строительство дорог: в Украине построят мост стоимостью 3,5 млрд грн. Фото: strana.ua

Соответствующее сообщение также размещено на платформе Prozorro. Оценочная стоимость проекта моста через Днестр составляет 3 млрд 460 млн грн. Компания, которая возьмется за строительство здания, должна завершить строительные работы к концу 2022 года.

Как отмечается в сообщении "Укравтодора", мост будет создан, чтобы сделать поездки в Молдову более комфортными. Строительство моста в Ямполе — часть Транспортной стратегии Украины до 2030 года. Благодаря сооружению водители смогут сократить время поездки по маршруту Киев — Кишинев.  

Стоит отметить, что сейчас сообщение между двумя европейскими странами в регионе обеспечивается паромной переправой. Однако она давно не соответствует требованиям времени и реальным потребностям жителей государств.

Напомним, что в Одессе построят объездную дорогу до местного порта. На ее строительство выделят 2,21 миллиарда гривен. Согласно сообщению, договор на строительство дороги в обход компании "Евротерминал" был заключен с фирмой "Родстрой". Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что в Киевской области планируют построить новенькую дорогу. Стоимость планируемого проекта — около 3 миллиардов гривен. Дорога будет проходить через три общины — Борщаговскую, Вишневую и Чабановскую. Кроме того, новый путь соединит между собой две международные трассы М-06 Киев-Чоп и М-05 Киев-Одесса. Общая протяженность дороги составит 16,5 км. Подробности читайте здесь.


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Источник: https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/posts/3463016300464929
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