В Украине вырастут размеры алиментов на детей

С 1 декабря 2020 года в Украине вырастет прожиточный минимум. В результате этого вырастут и привязанные социальные пособия, в том числе увеличится сумма алиментов на ребенка.

ФОТО: Из открытых источников

Семейный кодекс Украины предусматривает различные размеры алиментов на детей, которые должны быть определены решением суда. В частности, минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка должен составлять не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.



С 1 декабря 50%-й минимальный размер алиментов составит 960,50 гривен на ребенка до 6 лет (это на 31 гривну больше в сравнении с июлем) и 1197,50 гривны для детей от 6 до 18 лет (плюс 38,50 гривны).

Если плательщик алиментов имеет достаточный заработок, то суд может рекомендовать ему выплачивать алименты в размере 100%-го прожиточного минимума для ребенка определенного возраста.

С 1 декабря это 1921 гривны для детей до 6 лет (на 62 гривны больше в сравнении с июлем), 2395 гривен для детей от 6 до 18 лет (плюс 77 гривен).

Напомним, что в связи с повышением прожиточного минимума, в Украине вырастут и пенсии. Они будут повышаться с учетом сверхнормативного стажа человека, доплаты до минимального размера пенсий, повышений, рассчитываемых исходя из прожиточного минимума.

Министерство социальной политики разработало календарь повышение пенсий с нового года. Как сообщает министр Марина Лазебная, минимальная пенсия гражданам, которым исполнилось 65 лет, повысится на 400 гривен. Правительство направило 1,5 миллиарда гривен на выплаты пенсионерам.

















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