Верховная Рада приняла проект Госбюджета на 2025 год в первом чтении

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Амбарцумян Анна
Сегодня, 31 октября, Верховная Рада Украины поддержала проект Государственного бюджета на 2025 год в первом чтении. За данное решение проголосовали 247 народных депутатов. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Заседание Верховной Рады. Фото иллюстративное
Планируемые доходы общего фонда Государственного бюджета (без учета грантов и межбюджетных трансфертов) составляют 2 трлн 7 млрд гривен. Это на 411 млрд. гривен больше, чем в 2024 году. Расходы общего фонда бюджета ожидаются на уровне 3 трлн. 644 млрд. гривен, что превышает показатель текущего года на 535 млрд. гривен.
Общий ресурс, предназначенный для национальной безопасности и обороны на 2025 год, составит 2 трлн. 223 млрд. гривен, что составляет около 26% ВВП. Эта сумма на 46 млрд гривен больше, чем было запланировано на 2024 год, с учетом недавних изменений в государственный бюджет.
В процессе подготовки к первому чтению депутаты, фракции и комитеты предоставили 2099 предложений в проект бюджета, поданный правительством 14 сентября. Бюджетный комитет высказал несколько важных рекомендаций, среди которых:
Направление остатков по образовательной субвенции в специальный фонд Министерства образования и науки для дальнейшего распределения на целевые программы в образовательной сфере.
Распределение расходов по реализации публичных инвестиционных проектов.
Зачисление поступлений на создание государственного дорожного фонда в общий фонд (43 млрд гривен) с последующим направлением уволенных средств на уменьшение дефицита бюджета и первоочередные потребности, в частности, в сфере национальной безопасности и обороны.
Согласно регламенту, второе чтение проекта закона о Государственном бюджете Украины должно состояться не позднее 20 ноября, а окончательное принятие бюджета планируется до 1 декабря.
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