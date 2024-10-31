Верховная Рада приняла проект Госбюджета на 2025 год в первом чтении

Сегодня, 31 октября, Верховная Рада Украины поддержала проект Государственного бюджета на 2025 год в первом чтении. За данное решение проголосовали 247 народных депутатов. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Заседание Верховной Рады. Фото иллюстративное

Основные показатели госбюджета

Планируемые доходы общего фонда Государственного бюджета (без учета грантов и межбюджетных трансфертов) составляют 2 трлн 7 млрд гривен. Это на 411 млрд. гривен больше, чем в 2024 году. Расходы общего фонда бюджета ожидаются на уровне 3 трлн. 644 млрд. гривен, что превышает показатель текущего года на 535 млрд. гривен.

Финансирование национальной безопасности

Общий ресурс, предназначенный для национальной безопасности и обороны на 2025 год, составит 2 трлн. 223 млрд. гривен, что составляет около 26% ВВП. Эта сумма на 46 млрд гривен больше, чем было запланировано на 2024 год, с учетом недавних изменений в государственный бюджет.

Предложения в бюджет

В процессе подготовки к первому чтению депутаты, фракции и комитеты предоставили 2099 предложений в проект бюджета, поданный правительством 14 сентября. Бюджетный комитет высказал несколько важных рекомендаций, среди которых:

Направление остатков по образовательной субвенции в специальный фонд Министерства образования и науки для дальнейшего распределения на целевые программы в образовательной сфере.

Распределение расходов по реализации публичных инвестиционных проектов.

Зачисление поступлений на создание государственного дорожного фонда в общий фонд (43 млрд гривен) с последующим направлением уволенных средств на уменьшение дефицита бюджета и первоочередные потребности, в частности, в сфере национальной безопасности и обороны.

"Утвержденный в первом чтении госбюджет – это ответ на потребности времени. Финансирование обороны и социальные программы – это приоритеты, которые мы определили вместе с Парламентом. Такой подход позволяет сохранять баланс между насущными потребностями и стратегическими задачами, стоящими перед страной", — отметил Министр финансов Сергей Марченко.

Согласно регламенту, второе чтение проекта закона о Государственном бюджете Украины должно состояться не позднее 20 ноября, а окончательное принятие бюджета планируется до 1 декабря.