Акции Apple достигли рекордной отметки

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Павел Зинченко
Акции Apple во вторник ненадолго поднялись до внутридневного рекорда, продолжив рост на конец года, который укрепил ее перевес над Amazon как лидером среди крупнейших технологических компаний в 2020 году.
Акции Apple выросли. Фото: ixbt.com
Акции Apple в декабре выросли на 16% на фоне признаков высокого спроса на модели iPhone 12 и оптимизма в отношении создания беспилотных автомобилей. Благодаря этому Apple обогнала Amazon: в 2020 году она выросла на 87% по сравнению с ростом Amazon на 79%. В этом году индекс S&P 500 вырос на 16%.
Уолл-стрит становится все более оптимистичной в отношении перспектив Apple в наступающем году: аналитики прогнозируют, что восстановление экономики будет способствовать еще большему спросу на iPhone, носимые устройства, такие как Airpods, и услуги. Согласно данным, собранным Bloomberg, ожидается, что рост выручки Apple вырастет до 15% в 2021 финансовом году с 6% в 2020 году, а рост прибыли увеличится вдвое до 20%.
После бума продаж электронной коммерции в этом году ожидается, что в 2021 году Amazon увидит более медленный рост. Согласно прогнозам, выручка вырастет на 19% в 2021 году после роста примерно на 35% в 2020 году.
Акции Apple подорожали на 1,5% до 138,79 доллара, прежде чем стереть прибыль. Компания из Купертино, штат Калифорния, торгуется с прибылью в 35 раз превышающей прогнозируемую на 2021 год, по сравнению с 10 в начале 2019 года. Amazon оценивается в 56 раз больше предполагаемой прибыли.
Как сообщало издание "Комментарии", Apple намеревается выпустить собственный беспилотный автомибиль.
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