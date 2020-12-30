Акции Apple достигли рекордной отметки

Акции Apple во вторник ненадолго поднялись до внутридневного рекорда, продолжив рост на конец года, который укрепил ее перевес над Amazon как лидером среди крупнейших технологических компаний в 2020 году.

Акции Apple выросли. Фото: ixbt.com

Акции Apple в декабре выросли на 16% на фоне признаков высокого спроса на модели iPhone 12 и оптимизма в отношении создания беспилотных автомобилей. Благодаря этому Apple обогнала Amazon: в 2020 году она выросла на 87% по сравнению с ростом Amazon на 79%. В этом году индекс S&P 500 вырос на 16%.

Уолл-стрит становится все более оптимистичной в отношении перспектив Apple в наступающем году: аналитики прогнозируют, что восстановление экономики будет способствовать еще большему спросу на iPhone, носимые устройства, такие как Airpods, и услуги. Согласно данным, собранным Bloomberg, ожидается, что рост выручки Apple вырастет до 15% в 2021 финансовом году с 6% в 2020 году, а рост прибыли увеличится вдвое до 20%.

После бума продаж электронной коммерции в этом году ожидается, что в 2021 году Amazon увидит более медленный рост. Согласно прогнозам, выручка вырастет на 19% в 2021 году после роста примерно на 35% в 2020 году.

Акции Apple подорожали на 1,5% до 138,79 доллара, прежде чем стереть прибыль. Компания из Купертино, штат Калифорния, торгуется с прибылью в 35 раз превышающей прогнозируемую на 2021 год, по сравнению с 10 в начале 2019 года. Amazon оценивается в 56 раз больше предполагаемой прибыли.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple намеревается выпустить собственный беспилотный автомибиль.

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